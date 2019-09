Fulmine colpisce nella notte i contatori elettrici Famiglia evacuata per 2 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - A fuoco a causa di un fulmine la nicchia dei contatori elettrici in una casa lungo via Roma, a Fano intorno alle 3 e mezzo di notte, mentre sulla città imperversava un violento temporale.Il fumo acre e denso sprigionatosi dalle fiamme ha invaso un appartamento abitato da una famiglia, che è stata evacuata a titolo precauzionale, per un paio d’ore, da una pattuglia dei carabinieri e un’altra del commissariato.Nel frattempo i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme. La situazione è tornata alla normalità, quando una squadra dell’Enel ha provveduto a rimuovere i contatori danneggiati e a installarne altri temporanei per ristabilire l’erogazione dell’energia elettrica.La caduta del fulmine ha infatti provocato un’interruzione di corrente all’interno della casa e questo disagio ha anche creato qualche difficoltà ai soccorritori al momento di raggiungere la nicchia dei contatori, visto che il cancello non poteva essere aperto dai pulsanti dei citofoni.