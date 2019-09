Si spingono sulla falesia Tre donne soccorse dall'elicottero dei pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Una passeggiata della domenica diventata motivo di apprensione e ansia per un gruppo di tre donne, tratto in salvo da un elicottero dei vigili del fuoco. Tre signore sulla cinquantina nel pomeriggio hanno deciso di fare una passeggiata sul colle San Bartolo.All’altezza del camping Panorama hanno imboccato il sentiero 151 che le ha portate in una zona della falesia molto ripida e scoscesa. Il punto era pieno di vegetazione e il terreno era molto scivoloso e tutt’altro che sicuro dal punto di vista degli appoggi. In pochi istanti si sono rese conto che la situazione era diventata pericolosa perché si trovavano impossibilitate ad andare avanti e anche a tornare indietro.Così con molta apprensione hanno chiamato con il telefonino i soccorsi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno subito fatto alzare l’elicottero del Corpo e hanno allertato anche la Guardia costiera che nel frattempo è arrivata via mare con un’imbarcazione. Una volta localizzate le tre donne sono state recuperate dall’elicottero e portate in salvo. Tantissimo lo spavento ma alla fine tutto è andato per il meglio, senza che nessuno si sia ferito.