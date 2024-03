Elezioni Urbino, ufficiale: il sindaco Gambini si ricandida per una "Città concreta" (che governa da due mandati). Sabato la presentazione

URBINO – Gambini tenterà la tripletta. “Città Concreta” è il titolo dello slogan della coalizione che sostiene la candidatura di Maurizio Gambini, attuale primo cittadino di Urbino, a Sindaco della Città di Raffaello, nelle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Sabato 23 marzo alle 17.30 nella Sala Raffaello di Collegio Raffaello, in Piazza della Repubblica, sarà presentata ufficialmente la candidatura del sindaco uscente per il suo terzo mandato.

Campo allargato

A sostenerlo la coalizione formata da forze civiche e politiche: Liberi per Cambiare, Movimento Urbino Città Ideale, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Civici Marche e Azione con Calenda. «Sono molto emozionato – commenta Gambini – per questa nuova sfida che abbiamo davanti.

La coalizione che sostiene la mia candidatura è unita e coesa. Le forze che hanno condiviso con me il percorso di questi dieci anni di Amministrazione hanno confermato il loro sostegno, chiedendomi di ripresentarmi come candidato sindaco. A queste se ne sono aggiunte altre che mi hanno dato la loro fiducia. Questi ultimi dieci anni sono stati molto intensi, abbiamo lavorato senza sosta per migliorare il presente e il futuro della nostra città; sono pronto a continuare a dare il massimo per proseguire il percorso che abbiamo segnato, sempre al servizio dei cittadini e del nostro bellissimo territorio».