PESARO Trentotto sindaci da scegliere in provincia di Pesaro Urbino. Il grande giorno è arrivato. I cittadini con diritto di voto potranno recarsi alle urne, oggi dalle ore 15 alle ore 23 e domani dalle 7 alle 23. Dichiarata chiusa la votazione, avranno inizio le operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia. Lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio alle 14 di lunedì 10.

Un po’ di numeri



A Pesaro gli aventi diritto al voto sono 80.862 di cui 38.804 uomini e 42.058 donne. Il più anziano è una donna che alla data del voto ha 108 anni. Sono chiamati a scegliere tra 4 candidati sindaco (Andrea Biancani centrosinistra, Marco Lanzi nel centrodestra, Pia Pericci per Vieni Oltre e Fabrizio Oliva per Spazi Liberi) nei 106 seggi diffusi in città. Il Comune di Pesaro ha sostituito 6 dei suoi seggi consueti. Quelli (3 sezioni) della scuola Anna Frank demolita si spostano nei locali del Quartiere Vismara (in via Basento, negli spazi che accolgono la scuola); i locali comunali di Pozzo Alto sono sostituiti da quelli parrocchiali (1 sezione); quelli di via Petrarca 18 a Muraglia (3 sezioni) si spostano, a pochi metri, nel centro socio culturale Salice Gualdoni. I seggi della scuola Mascarucci (5 sezioni) si troveranno in viale Trieste 236, nella sede temporanea della primaria Mascarucci. Inoltre, le 3 sezioni ubicate nel plesso Perticari (corso XI Settembre 203) sono trasferite nel plesso del liceo Mengaroni, con accesso da via Mengaroni 29; le 2 sezioni di Candelara, già ubicate presso l'ex scuola elementare di strada della Pieve, sono state temporaneamente trasferite nella sede della circoscrizione in strada Borgo S. Lucia 40. A Fano i candidati sono 3 (Cristian Fanesi, Luca Serfilippi e Stefano Marchegiai) e gli elettori sono 51.783 di cui 25.048 maschi e 26.735 femmine. A Urbino ci sono 3 candidati (Maurizio Gambini, Federico Scaramucci e Francesca Maria Crespini) che potranno essere votati da 12.156 elettori. Previste anche aperture straordinarie degli uffici anagrafici per le tessere elettorali: Sede centrale (largo Mamiani 28), apertura straordinaria: oggi ore 9 - 23, domani dalle ore 7 alle 23. stessi orari di apertura per lo sportello di Villa Fastiggi (via Concordia). Per lo sportello delle Cinque Torri (largo Volontari del sangue, 9) apertura straordinaria oggi dalle ore 9 alle 13 e domani dalle ore 7 alle 13. Per lo sportello di Muraglia (via Petrarca, 20) apertura straordinaria domani alle ore 7 alle 13. e stesso orario per gli sportelli di Cattabrighe (via Ticino 6) e di Borgo Santa Maria (via Lancisi).



I servizi



Per favorire lo spostamento degli elettori dei seggi sostituiti previsto un servizio di navetta gratuita. Oggi le corse partiranno alle ore 16, 17, 18 e 19 da via Agostini 144 (ex scuola elementare di Soria) per raggiungere viale Trieste 236 (nuova sede scuola Mascarucci) dopo 10 minuti. Da via Agostini, alle ore 16.15, 17.15, 18.15 e 19.15 la navetta raggiungerà prima Santa Maria delle Fabbrecce (fermata sulla SS16) alle ore 16.30, 17.30, 18.30 e 19.30, poi i seggi di via Basento alle ore 16.35, 17.35, 18.35 e 19.35. Il mezzo effettuerà il percorso di ritorno (ultima corsa ore 19.55 in via Agostini). Domani le corse sono previste ogni ora, da via Agostini, a partire dalle ore 9 e fino alle 19.55.