Elezioni politiche, riconteggio in Toscana: Lucia Annibali fuori dal Parlamento

PESARO - Lucia Annibali fuori dal Parlamento. Il nuovo calcolo della ripartizione dei seggi operato dal Viminale cambia tutto in Toscana per il Terzo polo: il secondo seggio alla Camera nel plurinominale che avrebbe portato all'elezione della renziana pesarese Lucia Annibali, candidata nel collegio Toscana 03 per Azione-Italia viva, è stato invece attribuito al centrosinistra, per il quale viene eletto il candidato Pd Marco Simiani. «Purtroppo è andata così», afferma Annibali, deputata uscente.

Rientra Bossi

Il riconteggio delle schede da parte del Viminale certifica, a tre giorni dall’inizio dello spoglio, anche altri clamorosi risultati come la strada inversa che dovrà invece compiere Umberto Bossi: dato per escluso dal Parlamento (per la prima volta dopo 35 anni), il senatur sarà presente anche in questa legislatura.

Il Pd Marche agli stracci, l'ira dei battuti: «Tutta colpa di Ricci e Losacco. Classe dirigente da azzerare»