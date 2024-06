FANO Chi va al seggio in abito nuziale, dopo avere pronunciato il fatidico sì. Oppure è il seggio che va a casa dell’elettrice più longeva, 103 anni, per consentirle di votare. Momenti che hanno caratterizzato la seconda giornata elettorale a Fano, insieme con un nuovo episodio di tensione politica. Il centrodestra ha infatti chiesto l’intervento della Digos, per verificare dei comportamenti nei pressi di un seggio. La persona in questione, rappresentante di lista del centrosinistra fanese, ha risposto che le accuse sono infondate e che non risultano accertamenti.



I fiori d’arancio



E ora i fiori d’arancio. Nicola Sbrega, 31 anni, e Laura Morelli (29) si sono presentati in abiti nuziali al seggio numero 29 a Centinarola, dopo la cerimonia nella chiesa a Fano 2 e una rapida puntata in centro storico per le fotografie di rito. «La data delle elezioni - racconta Nicola - è coincisa con la data del matrimonio, così abbiamo deciso che io e Laura ci saremmo sposati e avremmo votato nello stesso giorno. Entrambi teniamo molto a esprimere la nostra idea politica. Un diritto e un dovere, il minimo che si possa fare per le tante persone che hanno lottato e perso la vita per darci la democrazia». Una volta messe le schede nelle rispettive urne, via verso il pranzo nuziale in compagnia di oltre duecento invitati.



L’anziana operata da poco



Presidente, segretario e uno scrutatore del seggio numero 24, al Vallato, si sono trasferiti a casa di Benite Sabbatini, 103 anni, per permetterle di votare. Il personale del seggio è stato accompagnato da una pattuglia della polizia locale, come prevede la procedura da adottare in simili casi. «Mia madre non ha saltato un’elezione, perché appartiene alla generazione che ha lottato per conquistare la democrazia, la libertà e la parità di genere», ha affermato la figlia Fabiola Pacassoni, tra l’altro candidata per la lista F Una città maiuscola, mentre suo fratello Alfredo è nella lista Fano Ribella - Europa Verde. «Mia madre - ha proseguito Fabiola Tonelli - è una donna di fibra robusta, basti dire che di recente è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e che dopo due giorni era già in piedi. Finora si è sempre recata al seggio in autonomia, questa volta abbiamo chiesto di attivare per lei il voto a domicilio».

Il dato ufficiale sull’affluenza di sabato scorso, rilevato alle 23, indicava un inizio piuttosto lento: alle urne solo 9.799 fanesi, pari al 18,92 per cento dei 51.783 aventi diritto. Alle 12 di ieri il dato era cresciuto al 32.85 per cento (17.010 votanti) e alle 19 al 52.69 per cento (27.282).



Le valutazioni



«Sarà importante, anche per l’intera coalizione fanese, conoscere già stanotte (ieri notte per chi legge) qual è stato il consenso ottenuto dal Pd alle elezioni europee», ha detto Cristian Fanesi, candidato sindaco del centrosinistra. «La buona partecipazione - ha affermato Stefano Marchegiani, candidato sindaco dei progressisti - è un segno importante. I progressisti sono un’alleanza sperimentale che ha il suo cemento in un programma serio e in candidati di qualità, con le giuste competenze». «Registro tanto apprezzamento nei miei confronti», ha sostenuto Luca Serfilippi, candidato sindaco del centrodestra, al rientro in città dopo una scampagnata defatigante. «Il dato sull’affluenza è comunque incoraggiante», ha concluso.