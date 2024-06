PESARO - A Monteccicardo gli elettori oggi e domani troveranno ai seggi tre schede e non due come nei 38 comuni del Pesarese chiamati alle urne. A loro andrà infatti il compito di eleggere anche il presidente del Municipio. Gli elettori del territorio Il corpo elettorale del Municipio è costituito dagli elettori riferibili al territorio dell’incorporato Comune di Monteciccardo alla data del 15° giorno antecedente la giornata di domani. Questi i seggi del Municipio di Monteciccardo: scuola primaria Rossini, via Bernardino Fabbri 2 (Monteciccardo); scuola materna Madama Dorè, via dell’Arcangelo 2 (Montegaudio) ed ex asilo nido (centro civico), via Rossini 2 (Villa Betti).



Gli uffici



Per favorire sul territorio il rilascio delle tessere elettorali e dei duplicati sia per le amministrative che per le Europee è stata prevista l’apertura straordinaria dell’ufficio anagrafico. Lo sportello in via Roma 33 sarà operativo oggi dalle ore 8 alle 23 e domani dalle ore 7 alle 23. Nel portale del Comune di Pesaro sono comunque presenti tutte le informazioni relative alle “Elezioni Europee e amministrative 2024” e quelle del Consiglio e del Presidente del Municipio di Monteciccardo.



La lista



Oggi e domani i residenti di Monteciccardo, oltre alla scheda per eleggere il sindaco di Pesaro e gli europarlamentari, avranno una terza scheda, di colore verde, per eleggere il presidente e i membri del Municipio. La lista con i candidati è unica ed è composta da Marika Pierucci, candidata alla carica di presidente, Chiara Nobili e Rita Lani per Montegaudio, Claudio Bonazzoli, il presidente uscente, Enzo Vagnini, Silvia Sigilli e Dimero Albertini per Monteciccardo centro, Mirco Vitali, Pierluigi Cervellieri, Mauro Lani e Simonetta Righi per Villa Betti.