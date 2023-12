PESARO La data da segnare sul calendario è il 5 febbraio, quando le ecoisole informatizzate (una batteria di cinque contenitori) sostituiranno il tradizionale sistema di raccolta “porta a porta” in tutto il centro storico. La svolta è stata presentata ieri dai vertici Marche Multiservizi con l’amministratore delegato Tiviroli, il presidente Andrea Pierotti e il dirigente del servizio Ambiente Franco Macor, insieme al sindaco Matteo Ricci e all’assessore all’Operatività Enzo Belloni. Per illustrare il nuovo modello di conferimento sono in programma tre assemblee pubbliche, si parte domani alle ore 18.30 nella sala del consiglio comunale. Numeri e utenze: alle attuali 6 ecoisole, già attive da poco più di un anno in un quadrante del centro (che comprende le vie Nobili, Del Moro, Bruno, Spada, Morselli e Borgomozzo) se ne aggiungeranno 17 per un totale di 23 “cassonetti intelligenti”. Le utenze coinvolte passeranno così dalle attuali mille a circa 4 mila.

Le modalità

«L’addio al porta a porta e la nuova modalità di conferimento – precisa Macor – è rivolta in particolare ai residenti mentre le attività di pubblici esercizi come ristoranti e locali continueranno ad avere un servizio di raccolta a loro dedicato e in fasce orarie concordate». Si completa così il progetto di rinnovo della differenziata deciso dall’Amministrazione in collaborazione con Mms, e con l’obiettivo di aumentare la corretta separazione dei rifiuti oltre ad avere, come ricordano sindaco e assessore all’Operatività, un centro storico, dalla passeggiata centrale alle vie secondarie, più pulito e ordinato. Nel dettaglio, mappa alla mano, la batteria di nuovi contenitori verrà progressivamente posizionata in via del Teatro, via Oberdan, via delle Galligarie, via Mazzini, via Massimi e via Passeri, via Severini, piazza del Monte, Corso XI Settembre angolo via Belvedere, via Barignani angolo via Zongo, via Mengaroni, via Petrucci, via dell’Annunziata, via Di Ventura, via Bertozzini, via della Vetreria e via Gavardini. Road map: le isole informatizzate entreranno in funzione lunedì 22 gennaio mentre l’ultimo giorno di raccolta con il porta a porta sarà sabato 3 febbraio. Per due settimane verranno mantenuti entrambi i metodi di conferimento, così da agevolare i cittadini nell’adeguamento al nuovo modello di raccolta. Da lunedì 5 febbraio invece i rifiuti nel centro storico potranno essere conferiti solo in ecoisole. Anche in questo secondo step, si potrà accedere solo con Carta Smeraldo ritirabile nelle giornate del 18-19-20-22-23 Gennaio dalle ore 10 alle ore 19 presso la sede del quartiere 1 – Centro Storico in via Gavardini. Al di fuori di quelle date per ritirare la tessera sarà necessario recarsi allo Sportello clienti Mms in via del Monaco. Potranno ritirare la Carta Smeraldo tutte le utenze domestiche e non, situate all’interno del perimetro Ztl, dovrà presentarsi l’intestatario dell’utenza Tari o famigliare convivente per le prime e i legali rappresentanti delle attività economiche nel secondo caso Entrambe le utenze, potranno delegare un’altra persona, previa la compilazione di un apposito modulo.

La sperimentazione

Lo studio: un sistema di conferimento più flessibile che agevola la raccolta differenziata, spiegano Pierotti e Tiviroli. La sperimentazione avviata a ottobre 2022 è andata bene: 170 mila sono stati infatti i conferimenti di rifiuti in un anno e con numerosi riscontri positivi. E quanto al nodo parcheggi «niente paura – rassicura Macor – l’operazione di montaggio delle ecoisole, verrà fatta dopo le festività cercando di creare meno disagio possibile in termini di posti auto». Una decina o poco più i parcheggi che si perderanno e che dovranno essere recuperati.