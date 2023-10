ACQUALAGNA È con i due Tuber Magnatum Pico giganti trovati ieri mattina che la capitale del tartufo bianco onorerà oggi la firma dell’accordo di coesione tra la premier Giorgia Meloni, il ministro Raffaele Fitto e il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. I due esemplari - uno di 700 gr di Marini Tartufi ed un altro di poco più di 1 kg di Tartufi Tofani, quotati 4500 euro al chilo - saranno sul tavolo dell’accordo per fare da preziosa e profumata cornice ad un patto determinante per la nostra regione. Riorganizza i fondi di coesione europei e sbloccherà oltre 370 milioni di euro per opere ed investimenti strategici. «Essere stati scelti per accogliere l’evento non può che renderci orgogliosi e farci sentire molto onorati» commenta il sindaco Luca Lisi.

Il modello virtuoso



Anche se era quasi scritto nel destino della città. Da quando, nel suo discorso di insediamento alle Camere, Giorgia Meloni si fece promotrice di un piano Mattei per l’Africa, un modello virtuoso di crescita per l’Ue e per le nazioni africane. Un richiamo che Lisi fece presente al presidente marchigiano ricordando che l’imprenditore fondatore del cane a sei zampe era nato ad Acqualagna. Poi, c’è quel parallelismo tra la Liguria e le Marche. Tra la firma della prima intesa tra l’Esecutivo e la regione Liguria ad inizio mese nel Salone nautico di Genova, crocevia di sistemi produttivi, con questo secondo patto tra il governo e le Marche ad Acqualagna, nella fiera volano per l’economia del territorio e non solo. Un euro speso in tartufo genera un effetto moltiplicatore di 20. Comunque, l’arrivo della premier non modifica davvero l’agenda della giornata.

«Questo proprio su richiesta del primo ministro - incalza Lisi - che ha chiesto di integrare il suo arrivo al programma affinché la sua presenza non lo stravolga». Di fatto Acqualagna oggi inaugura la fiera alle 10.30 in piazza e, alle ore 11, ci sarà il conferimento della “Ruscella d’oro 2023” al Teatro Antonio Conti al direttore del Tg5 Clemente Mimun protagonista di un talk show con il sindaco e il parlamentare Mirco Carloni. Una città che, senza grande sforzo, si è adeguata all’arrivo blindato dei vari staff da Palazzo Chigi. «Cinquantotto anni di fiera - entra nel merito il comandante della polizia municipale Vittorio Tasso – ha i suoi vantaggi. Con il nostro personale e una quarantina di volontari delle varie associazioni di Acqualagna abbiamo una squadra efficace che sa cosa fare per garantire la viabilità e che si integra alle richieste di Prefettura e forze dell’ordine.

L’unico problema, ma già risolto con Cagli è stato quello dei parcheggi per compensare quelli mobilitati per le autorità che presidieranno all’accordo». Oggi, per la comunità di Acqualagna è davvero una giornata memorabile. «Accogliere un primo ministro - interviene Giancarlo Marini storico commerciante specializzato nel tartufo fresco e conservato - rimane straordinario. Potenzia la visibilità della nostra città e può generare un momento particolare per parlare sì dei tanti pregi del tartufo e delle difficoltà del settore. Dal grave problema dei cambiamenti climatici a quello della siccità che andrebbe risolta con dei bacini per raccogliere l’acqua d’inverno».