Due chilometri di coda sul tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto causa incidente. Ecco dove

PESARO- Circa due chilometri di coda tra Fano e Marotta-Mondolfo, in direzione sud, per un incidente. La comunicazione è stata riportata dal sito di Autostrade per l'Italia.

Il tratto interessato

Il tratto interessato riguarda la parte marchigiana dell'A14 Bologna-Taranto in questi giorni oggetto dei rientri.