FANO Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un ventottenne di origini straniere. L’episodio nel primo pomeriggio di martedì, sulla spiaggia a Sassonia di Fano, dove il giovane uomo ha tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, prima fuggendo e poi aggredendo uno dei militari che l’avevano raggiunto, procurandogli lievi lesioni.

Denunciato il trio

Ieri mattina l’udienza in Tribunale a Pesaro: arresto convalidato. Il ventottenne ha patteggiato la pena di un anno di reclusione ed è tornato in libertà. I carabinieri tenevano d’occhio già da tempo il giovane uomo e altre due persone un po’ più giovani (18 e 19 anni), a loro volta di origini straniere e senza fissa dimora: martedì scorso i militi della stazione locale, con i quali ha collaborato il nucleo operativo e radiomobile, sono entrati in azione. Sequestrati 30 grammi di hashish, in parte già suddivisi, un coltello da cucina, un bilancino di precisione e cellophane. Il terzetto è stato denunciato per detenzione e spaccio di droga.