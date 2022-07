Ha il reddito di cittadinanza ma coltiva e spaccia marijuana: coppia arrestata e condannata a Montecalvo

MONTECALVO IN FOGLIA - Coltivatori e venditori diretti di droga. Un'attività economicamente vantaggiosa per lui (disoccupato) e lei (con il reddito di cittadinanza). Arresto e condanna di due persone ritenute responsabili di coltivazione e detenzione illegale di marijuana a Montecalvo in Foglia. I Carabinieri della Stazione di Tavoleto, nel corso del monitoraggio del territorio, hanno acquisito elementi idonei per mettere in atto una perquisizione a carico di una coppia di Montecalvo in Foglia, impegnata - come si è scoperto - in una fiorente coltivazione e nel traffico di sostanze stupefacenti.

Piantagione e staccaggio

In effetti, ad esito dell’intervento di polizia giudiziaria svolto anche con la collaborazione del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro e del Servizio Veterinario dell’ASUR Marche, i Carabinieri hanno individuato, nei terreni che circondano l’abitazione della coppia, circa 80 piante di marijuana. In casa, inoltre, i due conviventi detenevano quasi 4 kg della stessa sostanza stupefacente già essiccata e pronta allo smercio, oltre alla classica strumentazione utilizzata per pesare e confezionare la droga e ad alcune centinaia di euro, presunto provento dello spaccio.

La condanna

I due conviventi - lui disoccupato e lei destinataria di reddito di cittadinanza - sono stati arrestati nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione illegale di stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria di Urbino ha convalidato gli arresti e ha applicato ad entrambi, a seguito di richiesta di patteggiamento, quattrodici mesi di reclusione oltre a pena pecuniaria, disponendo altresì lavori di pubblica utilità per quattro mesi a carico della donna.