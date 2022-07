Droga e Iphone più GoPro rubati: spacciatore preso al Miralfiore e denunciato, nei guai anche il cliente

PESARO - I carabinieri di Pesaro hanno denunciato due persone controllate nell'area tra la stazione del treno e il parco Miralfiore. Si tratta di un pusher e di un suo cliente che ha tentato di coprire lo spacciatore e riuscire ad eludere l'indagine. Lo spacciatore però controllato dai militari aveva con sé 28 dosi di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina.

Iphone e telecamera GoPro rubate

Pusher e cliente sono poi risultati in possesso di un Iphone e di una telecamera GoProp e risultati oggetto di furto. Il primo era in possesso dello spacciatore e la seconda del cliente. Sono stati entrambi denunciati per ricettazione,il pusher anche per spaccio di sostanze stupefacenti e il cliente per favoreggiamento. Proseguono i controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Pesaro per prevenire i reati connessi con lo spaccio di stupefacenti nel degrado dell’area compresa tra la stazione ferroviaria e il parco Miralfiore.