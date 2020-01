Donna trovata morta in casa. Il nipote confessa: «Ho ucciso io la nonna»

MACERATA FELTRIA - È stato il nipote, Alessio Berilli, ad uccidere Rosa Santucci 88 anni, originaria di Macerata Feltria (Pesaro-Urbino). L'uomo, 42 anni è stato arrestato, dopo aver confessato ai carabinieri di Riccione in lungo interrogatorio. Le accuse sono diaggravato e ora si trova agli arresti detenuto in Ospedale nel reparto di Psichiatria. Durante un litigio avrebbe aggredito la nonna spingendole un dito in un occhio. L'anziana è caduta a terra riportando un trauma cranico fatale.