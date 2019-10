Domani taglio del nastro della 56^ edizione Mostra Nazionale del Tartufo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ANGELO IN VADO - Una cerimonia d’apertura degna delle grandi occasioni e non potrebbe essere altrimenti vista l’importanza dell’evento. Sant’Angelo in vado è pronta per la 56^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato (12-13, 18-19-20, 26-27 ottobre, 2-3 novembre) con un taglio del nastro in notturna ma paradossalmente più luminoso che mai.Sabato 12 ottobre infatti, al calar della notte, Piazza Umberto I di recente oggetto di restyling e anch’essa inaugurata domani, si accenderà con uno spettacolo di video proiezioni intenso quanto emozionante dove tra giochi di luci e musiche, appariranno sulla facciata del municipio e sulle facciate dei palazzi laterali, immagini simbolo di Sant’Angelo in Vado: dal bosco alla Domus del Mito, dal centro storico alle chiese, il tutto con protagonista principale il Re della terra, il Tuber Magnatum Pico.Per la prima grande novità di quest’anno, l’amministrazione si è avvalsa della professionalità dell’azienda Stark di Cagli, realtà leader nel settore delle produzioni di proiettori architetturali di immagini che proprio in questi giorni è impegnata a Trento insieme al Museo Ferrari e all’archivio Benetton per nell’evento dedicato a Michael Schumacher.Lo spettacolo inizierà intorno alle 19 (sarà poi riproposto anche domenica 13) quando nel cuore di Vado arriverà il consueto parterre di autorità per dare il via ufficiale alla mostra più antica della Regione Marche dedicata al tartufo. A guidare la delegazione sarà niente meno che Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, accompagnato dalla presidente regionale di Coldiretti, Maria Letizia Gardoni, e dal direttore Enzo Bottos. Annunciata la presenza anche del presidente della Regione Luca Ceriscioli e di diversi sindaci del territorio.Pur dovendo attendere fino la sera per lo start ufficiale, i visitatori di Sant’Angelo in Vado fino a quel momento avranno di che intrattenersi. L’apertura degli stand infatti, con i commercianti di tartufo posizionati lungo Corso Garibaldi e tutti gli altri nelle vie limitrofe, è prevista per le 15 mentre poco dopo prenderà il via una delle altre grandi novità dell’edizione 2019, ovvero “Al di là del Gusto”, un cubo sensoriale installato in Piazza Pio XII che per 4 week end darà la possibilità, entrandoci, di conoscere il mondo tartufo a 360°. L’iniziativa curata dalla Pro loco Tifernum Mataurense e denominata Arte al Cubo, prevede anche una mostra d’arte contemporanea e rientra nella 15^ edizione della Giornata del Contemporaneo, iniziativa per la promozione di questa forma d’arte indetta da AMACI – Associazione dei Musei d’arte contemporanea Italiani.La tavola rotonda “Il tartufo: risorsa del territorio per una politica economica di sviluppo sostenibile” prevista alle 14 nella sala del consiglio comunale sarà il primo appuntamento ufficiale della giornata dove in calendario ci sono anche l’intitolazione della Piazzetta tra Via Maremma e Piazza Pio XII ad Abramo Ceccarelli (ore 17), fisarmonicista e compositore vadese, il concerto Viva l’Operetta (ore 21.30 Teatro Zuccari) a cura del coro polifonico Agostino Mercuri e la performance di Sara Loreni (già concorrente di X-Factor), prevista per le 21.30 in Piazza Pio XII e inserita sempre nel programma Arte al Cubo curato dalla Pro loco locale.Ovviamente poi ci sarà lui, sua maestà il tartufo bianco, esaltato nei tantissimi ristoranti e stuzzicherie del borgo.