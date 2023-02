PESARO - “Plauso della città” agli studenti e alla docente che hanno difeso una moglie aggredita dal marito. E ieri ha fatto loro visita il preside. Gli studenti protagonisti sono i 25 ragazzi di una classe del secondo anno del liceo Mamiani, indirizzo Scienze Umane. Venerdì mattina, accompagnati da un’insegnante, per l’ora di attività motorie erano andati nei campetti del San Decenzio dove dal parcheggio hanno sentito provenire delle grida.

Si trattava di una coppia in un’auto parcheggiata: l’uomo aveva un atteggiamento violento contro la donna, i ragazzi sono corsi verso il mezzo e lo hanno circondando, gridando per convincere l’uomo a smetterla. Con loro è corsa anche l’insegnante che però è caduta procurandosi una frattura al malleolo. Poi è arrivato anche il figlio della coppia, che è riuscito a dividere i genitori, il padre si è allontanato, la madre è rimasta lì, scossa, ma illesa. Sul luogo anche la polizia, i vigili urbani e il 118 che ha accompagnato la professoressa all’ospedale. I ragazzi invece sono stati riaccompagnati al Mamiani da due collaboratori scolastici. Ieri è andato a trovarli il preside Roberto Lisotti per complimentarsi.

E con loro si complimenta anche il sindaco Matteo Ricci: «Complimenti alla professoressa e agli alunni del Mamiani che sono intervenuti prontamente per difendere una donna aggredita dal compagno durante una lite al San Decenzio. Un gesto straordinario e molto coraggioso, che dimostra il loro grande senso di civiltà e comunità. Un valore che va insegnato in tutte le scuole, tramandato nella cultura, diffuso da chi esercita responsabilità pubbliche. Davanti al grido d’aiuto non sono rimasti indifferenti e non si sono voltati dall’altra parte, segno che le nuove generazioni sono molto attente e sensibili. Nei prossimi giorni vorrei incontrarli per consegnare loro il “plauso della città”. Che il loro gesto sia d’esempio per i loro coetanei, ma anche per tanti adulti». Poi conclude: «Non dobbiamo abbassare mai la guardia sulla violenza contro le donne. È una piaga della società, che va vinta anche attraverso i giovani».