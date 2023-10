PESARO Il pensionato aveva chiamato l’altra sera i carabinieri preoccupato: «Aiutatemi, mia moglie è sparita e soffre di Alzheimer, può non ricordarsi nulla e non riuscire a tornare». La buona notizia è stata la risposta: «Non si preoccupi, sua moglie è con noi in caserma e sta bene, stavamo giusto cercando di rintracciare qualche familiare perchè non ha con sè i documenti». E’ successo venerdì sera, subito dopo le 20. La signora, una pensionata di 78 anni, era stata vista in stato parecchio confusionale vagare per le strade di Montelabbate.

APPROFONDIMENTI IL ROGO Mondolfo, esce fumo dal cofano, paura per una ragazza: soccorsa da un dentista e dai vigili del fuoco



Le segnalazioni



In poco tempo ai carabinieri erano arrivate diverse segnalazioni di persone preoccupate: si capiva che la signora non stava bene, era disorientata e smarrita. La pattuglia ha seguito le indicazioni ed ha trovato la donna che effettivamente non ricordava il suo nome, nè che cosa ci facesse in mezzo alla strada o da dove provenisse. Era vestita ma con sè non aveva nè documenti identificativi e nemmeno un cellulare. Così, aspettando di sapere chi fosse e di riconsegnarla a qualche familiare, hanno deciso di portarla in caserma al sicuro e, nel frattempo, iniziare un po’ di accertamenti. Neanche il tempo di qualche verifica circostanziata che è arrivata la telefonata dell’uomo che dalla preoccupazione è passato al sollievo dopo aver parlato con il militare di turno che l’ha tranquillizzato e rassicurato sulle condizioni fisiche della donna che, al di là dello smarrimento, stava comunque bene.



La particolarità è che la coppia, l’uomo ha 73 anni, risiede a Baia Flaminia, e i chilometri che la dividono da Montelabbate sono parecchi. Ma questa volta è stato il marito risolvere l’arcano: l’aveva accompagnata in visita dalla sorella che risiede a Montelabbate, ma poi la donna è dovuta assentarsi e la 78enne ne ha approfittato per uscire di casa e iniziando a vagare perchè non si ricordava nè chi fosse, nè dove si trovasse. A quel punto quando la sorella è rientrata non l’ha più trovata e, allarmata a sua volta, ha avvisato il marito.