​Li denuncia dopo essere stato legato e picchiato, ma è tutto falso. Scatta la simulazione di reato per un 31enne a Fermignano

FERMIGNANO- I carabinieri di Urbino hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 31enne residente a Fermignano, originario dell'Est Europa, per simulazione di reato.

I fatti

Il 7 dicembre i militari erano intervenuti per una presunta aggressione ai danni del giovane, che aveva riferito di essere stato assalito da un numero imprecisato di persone, le quali, dopo avergli legato le mani con del nastro adesivo, lo avevano poi picchiato. Le indagini condotte hanno però, sin dalle prime battute, fatto emergere alcuni dubbi rispetto alla veridicità del racconto dell'uomo. In particolare, i carabinieri hanno rilevato diverse incongruenze nella dinamica dell'aggressione raccontata dal 31enne. Questo ed altri elementi hanno portato dunque al deferimento del 31enne per simulazione di reato.