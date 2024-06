FANO Il cartello affisso all’ingresso di oncologia nell’ospedale Santa Croce è stato rimosso e oggi il day hospital per i pazienti neoplastici sarà regolarmente aperto per il consueto turno del sabato, dalle 8 alle 14.

a notizia, pubblicata ieri, della chiusura per il periodo estivo del servizio di oncologia nella giornata di sabato, testimoniata dal cartello che compariva sulla facciata esterna della porta, ha provocato una certa fibrillazione al Santa Croce.

Sarebbe intervenuta la direzione sanitaria dell’Ast di Pesaro Urbino e la conseguenza è stata la revoca della chiusura con il recupero per oggi delle attività (visite di controllo e terapie ambulatoriali) già programmate che erano state spostate in altre date.

L'aspettativa per maternità

L’iniziale provvedimento di chiusura era stato indotto dall’aspettativa per maternità di una dottoressa dell’unità operativa complessa in servizio a Fano, probabilmente in vista dell’aggravio dei carichi di lavoro per le ferie estive.

Ma la chiusura avrebbe provocato significativi disagi agli utenti perché diversi pazienti il sabato fruiscono del servizio anche per esigenze di salute contingenti (soprattutto quanti nei giorni feriali precedenti lavorano).

L'attenzione alle critiche

L’attenzione alle critiche per le carenze dei servizi al Santa Croce, particolarmente sensibile in periodo elettorale, evidentemente ha portato a trovare soluzioni alternative per la copertura dei turni.