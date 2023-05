FANO -Si è allungata la lista delle persone sottoposte a Daspo, il divieto di accedere a manifestazioni sportive, dopo la rissa avvenuta il 2 aprile scorso a Ponte Metauro tra tifosi di Alma Fano e Vigor Senigallia. Erano otto i provvedimenti disposti dalla Questura di Pesaro e Urbino nelle fasi subito successive ai fatti, ora sono diventati dodici. Cinque riguardano sostenitori della Vigor, specificava ieri una nota diffusa dal personale del commissariato a Senigallia, che insieme con i colleghi in servizio a Fano ha seguito le indagini disposte dalla Procura di Pesaro e Urbino.



I deferimenti



Non figurano altri fanesi, dunque, tra le persone individuate dalla polizia in questa seconda fase delle indagini. Il gruppo dei dodici tifosi è stata deferito all’autorità giudiziaria per reati che variano, a seconda dei diversi casi, dalla rissa aggravata al porto in luogo pubblico di strumenti atti a offendere. Nei giorni scorsi il personale dei due commissariati e della Digos anconetana ha eseguito diverse perquisizioni domiciliari, di cui cinque a Senigallia, che avrebbero consentito di sequestrare elementi utili alle indagini. I Daspo, già notificati, proibiranno per diversi anni la frequentazione di impianti sportivi.



Gli obblighi



Per quattro tifosi sono inoltre previste prescrizioni ulteriori, come l’obbligo di presentarsi negli uffici di polizia durante le giornate delle partite. La rissa a Ponte Metauro di Fano si accese poco prima che si giocasse la partita di calcio tra Alma e Vigor, campionato di Serie D girone F, poi vinta dalla squadra ospite. Una partita di vertice, che per tale ragione aveva suscitato un certo interesse.



Il blitz



Nulla, però, che lasciasse presagire certe scene: pugni, bastonate, cinghiate e calcioni a circa due chilometri dallo stadio fanese. Un ampio parcheggio lungo la statale Adriatico era stato trasformato in un’improvvisata arena. Secondo la ricostruzione fornita dal personale del commissariato fanese, la scintilla è scoccata al passaggio della carovana senigalliese, che si stava dirigendo verso lo stadio Mancini per assistere alla partita.



Il bilancio



I sostenitori della Vigor sarebbero stati bloccati da alcuni tifosi granata e in breve tempo dalle venti alle trenta persone si sono affrontate in modo minaccioso: numerose sono venute alle mani. Il tafferuglio è stato bloccato subito dalle pattuglie di scorta, che hanno ricevuto rinforzi dal reparto celere. Un poliziotto ha riportato lievi ferite.