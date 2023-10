Dalla Regione oltre un milione in più destinato all'ospedale di Mombaroccio

MOMBAROCCIO Maggiori risorse a disposizione, scadenze del Pnrr sempre più ravvicinate da rispettare. Con un investimento salito a 4 milioni e 800 mila euro, l’ospedale di comunità che la Regione costruisce a Mombaroccio si avvicina, passo dopo passo, all’appalto integrato di progettazione definitiva e lavori.

Un intervento a partire da zero nell’ex campo sportivo di Villagrande da concludersi entro aprile 2026.

Ai fondi europei di partenza, 3.600.000 euro, che hanno dato il via libera all’operazione per la struttura sanitaria territoriale rivolta alle cure residenziali intermedie, si è aggiunto un finanziamento da parte della Regione di circa 1.200.000 euro per gli standard di qualità e le strutture a totale efficienza energetica, insieme agli aumenti dei costi delle materie prime che gravano sui cantieri.



Le caratteristiche



«Basso impatto ambientale e scelte ecosostenibili su un terreno di 14.000 metri quadrati fuori dal centro urbano - mette in evidenza il sindaco Emanuele Petrucci -. L’ospedale di comunità sarà dotato di 15 posti letto che potranno arrivare fino a 30 per la degenza di tipo riabilitativa oppure le cure intermedie. Le camere saranno dotate di tutte le centrali tecnologiche di supporto per un presidio che diventerà un punto di riferimento dell’intero distretto. Si tratta di una struttura architettonica e impiantistica avanzata con standard efficienti elevati, così come richiesto dall’Europa».



Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio in consiglio regionale, martedì sono state integrate anche le «risorse per il nostro ospedale di comunità - puntualizza il primo cittadino -, si è concretizzata quindi la volontà di rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale in una zona strategica come la nostra fra Pesaro, Fano e Urbino».



Ma a che punto è l’iter della Regione a Villagrande? «Il progetto ha superato la fase di approvazione in conferenza di servizi, è in corso la verifica del piano di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche e successivamente si procederà all’accordo quadro con l’agenzia Invitalia per l’appalto integrato che comprende la progettazione definitiva e l’esecuzione dei lavori insieme, per velocizzare i tempi di realizzazione».

L‘area del campo sportivo «è situata fuori dal centro abitato e non sono quindi presenti le opere di urbanizzazione, sia dal punto di vista delle reti fognarie, sia di alimentazione idrica ed elettrica. Pertanto andrà tutto costruito ex novo. Altro costo che incide sulla funzionalità dell’Ospedale è la sistemazione esterna, dove vanno realizzati i parcheggi, i percorsi pedonali e le aree verdi». L‘obiettivo da raggiungere è quello di «una struttura autosufficiente dal punto di vista energetico, a emissioni zero, ovvero dotazioni impiantistiche tecnologiche e performanti che normalmente, nella realizzazione delle strutture sanitarie, non vengono richieste come requisito minimo».



Il sindaco Petrucci rivolge infine «un ringraziamento al presidente Acquaroli e alla sua giunta, al consiglio regionale e alla direttrice generale dell’Ast Nadia Storti per la considerazione dimostrata nei confronti del nostro territorio, integrando risorse tutt’altro che scontate».