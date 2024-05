PESARO Più scuole pesaresi presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino tra cui il liceo artistico “F. Mengaroni”, i’Istituto alberghiero Santa Marta e la scuola primaria Don Gaudiano. “In città Visibili”, con i Viaggiatori Visionari del liceo artistico Mengaroni, sarà presentato oggi dalla direttrice dell’Ente Olivieri Brunella Paolini, portando i saluti del dirigente dcolastico Serena Perugini. È stato l’Ente Olivieri infatti a curare la stampa dell’opera che, attraverso la lettura de “Le città invisibili” di Italo Calvino, ha permesso agli allievi delle classi dell’Indirizzo di grafica, guidati magistralmente dalle docenti Isabella Galeazzi e Giovanna Federici, di immergersi in un “gioco con l’autore” alla ricerca delle combinazioni interpretative nascoste che arricchiscono il suo linguaggio.

Un viaggio nelle città, lungo la sottile linea di confine tra la realtà e la fantasia, in cui sono state narrate e “vissute” città pensate, città ideali, città fantastiche, città immaginate. Gli allievi rappresentando le città visibili con lo sguardo di viaggiatori visionari hanno vissuto molteplici sensazioni, realizzato desideri, vissuto paure, assaporato profumi, gustato sapori e udito rumori. Nei giorni scorsi l’istituto alberghiero ha presentato il “Salotto letterario”, con gli interventi del preside Roberto Franca, insieme alle docenti Allison Santini e Laura Patrignani, che hanno coinvolto gli studenti in incontri dopo scuola per leggere integralmente libri diversi e commentarli, dei quali era presente una una delegazione.

Nel dettaglio

Per l’istituto comprensivo Don Gaudiano sono intervenute le maestre Eliana Corona e Pamela Ioni, che hanno presentato il libro edito proprio nella collana I Quaderni delle Marche. Un progetto voluto dalla Fondazione Don Gaudiano per il trentesimo anniversario della scomparsa del sacerdote, che le insegnanti hanno sviluppato insieme ad altre due colleghe nelle classi di terza elementare. Ne è nato il libro dal titolo “Don Gaudiano, l’uomo che ha colorato la città”, un piccolo capolavoro con disegni, pensieri e simboli della comunicazione aumentata alternativa (CAA), per una comprensione più agevole e inclusiva.. Il backstage, i disegni e i pensieri sono scaricabili anche on line. Una pubblicazione che don Gaudiano avrebbe amato proprio per la sua capacità inclusiva.

Successo anche per Cna-Editoria. «Questa edizione, l’undicesima per Cna Editoria, - spiega il presidente Costantino Di Nicolò - racchiude tutto il lavoro fatto sul territorio in questi anni, con i nostri associati che hanno risposto come non mai alla partecipazione allo stand collettivo di Cna al Salone del libro di Torino, che per un piccolo editore rappresenta un’emozione unica perché offre l’occasione di essere parte del più grande evento in Italia dedicato ai libri».