La curva dei contagi segna un'inversione di tendenza: i nuovi positivi sono in calo

PESARO - Al terzo giorno consecutivo di calo dei con tagi si può sperare che la curva delle nuove infezioni nella provincia di Pesaro Urbino - ancora in crescita due settimane dopo l’istituzione della zona rossa - abbia finalmente registrato un’inversione di tendenza.

Il servizio sanità della Regione, ieri, ha comunicato che i nuovi positivi al coronavirus diagnosticati con i tamponi processati nelle 24 ore precedenti sono 176 su 723 (questi ultimi corrispondono al 31,6% del totale), 192 sono i nuovi casi in provincia di Macerata, 208 quelli nell'Anconetano, 44 nel Fermano, 69 ad Ascoli Piceno e 34 fuori regione. L’incidenza dei contagi degli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti nel Pesarese è scesa a 261: tre giorni prima era 309, domenica scorsa 312 (il picco dell’ultimo mese), quindi negli ultimi sei giorni si è registrata un’incoraggiante riduzione del 16%. La soglia di 250, sotto la quale cessa su base regionale l’allarme per la zona rossa, non è lontana.

Pazienti anche a ostetricia

La notizia positiva stempera la pressione dell’ultimo periodo, aggravata dall’identificazione proprio nella provincia pesarese, per la prima volta in Italia, della variante newyorkese che con la mutazione rintracciata dal laboratorio di virologia dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona, su una selezione casuale dei tamponi, sarebbe capace, secondo recenti studi, di eludere moderatamente gli anticorpi indotti dai vaccini o sviluppati per precedenti infezioni.

Il calo dei contagi si trasmette in modo molto ritardato sui carichi sanitari, perciò l’azienda ospedaliera Marche Nord resta in piena emergenza per la pandemia. Il bollettino del gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, ieri, registrava 197 malati di Covid-19 al San Salvatore (il record è stato toccato martedì scorso con 201 pazienti, oltre il picco di 200 della prima ondata raggiunto il 29 marzo 2020).

Si contano 38 ricoverati in terapia intensiva (con 3 posti letto liberi), 90 nell’area semi intensiva (con altri 3 posti letto liberi rispetto all’ultima riorganizzazione), 43 nei reparti non intensivi, 2 gestanti/mamme a ostetricia e soprattutto 24 malati al pronto soccorso.

In diminuzione gli indici di saturazione

Ieri complessivamente nelle Marche si è registrato l’aumento di un solo ricoverato (come saldo di -4 in intensiva, + 2 in semi intensiva e + 3 nei reparti non intensivi) ma gli indici di saturazione con i malati di Covid-19 dei posti letto (seppure ancora tra i più alti d’Italia) sono calati al 59% nelle terapie intensive (la soglia di rischio è il 30%) e al 60% nell’area non critica (il limite di guardia è il 40%). Il motivo è l’aumento negli ultimi giorni dei posti letto disponibili che sono passati, secondo i dati di Agenas, da 238 a 250 nell’area intensiva e da 1.176 a 1.360 nell’area medica non critica con il recupero complessivamente di 196 posti letto.

