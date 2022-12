FANO - Ringraziare chi si è speso per la città, così da ricevere un riconoscimento per il proprio impegno. Queste le finalità del premio “Cuore Comune”, voluto dal sindaco Massimo Seri per rendere merito a quei volontari che senza mettersi in mostra si sono impegnati a fare qualcosa di buono per gli altri, per la collettività.

La cerimonia

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri al teatro della Fortuna e il sindaco, nel presentare l’iniziativa, ha indossato la fascia tricolore, proprio per rappresentare con il suo “grazie” tutta la comunità. La forma è stata quella dello spettacolo, una forma vivace in cui a momenti di commozione e tenerezza sono seguiti momenti vivaci, con l’esibizione del San Costanzo Show e del duo Fabrizio Bartolucci e Tommaso Baldini.

Nel premiare i volontari, il sindaco ha detto che « q uesti sono i veri C avalieri dell’età moderna: chi fa una carezza a un malato, chi aiuta una famiglia fragile, chi cerca di risollevare i più sfortunati, chi si prende cura del diverso e lo fa senza chiedere nulla in cambio, nemmeno la notorietà » .

Don Guido Spadoni

E’ stata la presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli a consegnare il riconoscimento al primo premiato. Si tratta di don Guido Spadoni, salito sul palco accompagnato da Giorgio Magnanelli di “Mondo a quadretti”. Con “Mondo a quadretti” si allude al carcere di Fossombrone, dove don Guido, oltre che portare avanti la sua missione di parroco, è stato cappellano per oltre un ventennio, diventando non solo un punto di riferimento per i carcerati, ma anche per i loro familiari.

Mirella Tamburini

L’assessore al welfare di Comunità invece ha premiato Mirella Tamburini, volontaria della associazione Millevoci, impegnata nel favorire l’integrazione di tutti gli immigrati che intendono stabilirsi nella nostra città, a partire dall’insegnamento dell’italiano.

Mara Magini

Il premio, consistente in un trofeo a forma di cuore, poi è stato consegnato dal vic e sindaco Cristian Fanesi a Mara Magini della bottega Mondo Solidale, impegnata nel suo piccolo ad aiutare l’economia dei paesi del terzo e quarto mondo, vendendo a un giusto prezzo i loro prodotti.

Luca Primavera

A Luca Primavera, il premio è stato consegnato dai due consiglieri regionali Marta Ruggeri e Luca Serfilippi. Volontario impegnato nella scuola di r ugby, da una decina di anni, ha fatto di tutto, diventando il miglior amico dei ragazzi e dei dirigenti.

Pietro Guidi

L’assessore al Turismo Etienn Lucarelli quindi ha premiato Pietro Guidi storico fondatore del club anziani Le Fontanelle, un ’ associazione ricreativa artefice di tanti atti di solidarietà. Infine sono state premiate due associazioni: l’associazione Melampo che gestisce il canile municipale di Tre Ponti e l’associazione Adamo che si presta all’assistenza domiciliare degli ammalati di tumore.

Cecilia Tornimbeni

A rappresentare la Melampo è stata la presidente Cecilia Tornimbeni che al momento insieme a tutte le sue colleghe si prende cura di 100 cani e di altrettanti gatti. A lei ha consegnato il premio l’assessore alla c ultura Cora Fattori.

Donatella Menchetti

Invece è stato don Francesco Pierpaoli a consegnare il premio a Donatella Menchetti presidente di Adamo, un ’ associazione che non si limita ad una visita di carattere sanitario, ma influisce anche a migliorare lo stato psicologico del malato .

Enrico Frattini non c'era