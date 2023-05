PESARO Cucine Berloni, bocciato il concordato: la storica azienda pesarese è a un passo dal fallimento che dovrebbe avvenire questa mattina.

Produzione ferma

La produzione di cucine è ferma da tempo, non c'è insomma la continuità industriale da quando nel 2019 i soci hanno deciso di mettere la società in liquidazione volontaria. In compenso i dipendenti devono ricevere stipendi arretrati per 540mila euro.