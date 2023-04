FANO Dopo la realizzazione della nuova scuola elementare di Cuccurano Carrara che ha rappresentato uno dei più cospicui investimenti realizzati dal Comune di Fano nel settore dell’istruzione per 7 milioni e mezzo di euro, ora l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori si appresta a dare il via alla realizzazione di un altro complesso che sorgerà a poca distanza dal primo: quello della scuola materna per i bambini di età dai 3 ai 6 anni.

I finanziamenti



La struttura offrirà un importante servizio a tutte le famiglie che risiedono nelle frazioni lungo la statale Flaminia e nella valle del Metauro. Si tratta di un opera consistente che costerà, un cifra ugualmente consistente, pari a 5.430.000 euro, di cui 3 milioni provenienti dal Pnrr. Il progetto ha superato tutti gli esami statali e ha ottenuto questo importante contributo proveniente dall’Unione Europea. Esattamente questa è la suddivisione delle voci: oltre ai 3 milioni del Pnrr, il Comune investirà 1.965748,36 euro provenienti dall’avanzo di bilancio disponibile, 21.296,64 provenienti dalle alienazioni patrimoniali e 12.600 sotto forma di monetizzazione standard; in più si aggiungono 430.000 euro provenienti dalle risorse messe a disposizione dal decreto del Mef Rgs, RR 124, del 13 marzo scorso, emesso dal Governo per fronteggiare l’eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l’avvio delle gare per nuove opere.



L’importo stimato per l’appalto è di 4.625.383,85 euro. Tali contributi però esigono il rispetto di un cronoprogramma particolarmente rigoroso: l’aggiudicazione dei lavori dovrà essere effettuata entro il 31 maggio prossimo, l’avvio degli stessi non potrà protrarsi oltre il 30 giugno; la nuova scuola dovrà essere terminata entro il 31 dicembre del 2025, mentre il termine ultimo per acquisire il certificato di collaudo è stato fissato al 30 giugno 2026.



La nuova scuola materna dunque sarà agibile per l’anno scolastico 2026 - 2027 disporrà di 6 aule e della mensa ed ospiterà 180 alunni. Ovviamente l’inserimento della nuova struttura nel nuovo plesso scolastico di Cuccurano giocherà a favore di una continuità didattica che dalla scuola materna si trasferirà a quella elementare. Così come attuato per la scuola elementare che ora è in grado di accogliere oltre 500 alunni, la scuola materna è stata progettata con particolare attenzione nei confronti dell’ambiente, con un bassissimo impatto energetico, aule verdi con un ottimale rapporto esterno interno.



La scadenza



Intanto oggi è l’ultimo giorno per iscrivere i bambini ai Centri Estivi gestiti dal Comune dal 3 luglio al 4 agosto prossimo. L’asilo nido “Il Grillo” potrà ospitare 55 bambini dal lunedì al venerdì con apertura alle ore 7.30 e chiusura alle ore 18.30. Gli utenti in fase di iscrizione potranno scegliere tra tre diverse possibilità di frequenza: orario antimeridiano con uscita alle ore 13.30; orario intero con uscita alle ore 16.30; prolungamento orario fino alle 18.30. La scuola dell’infanzia “A. Gallizi” ne potrà ospitare invece 80 con apertura alle 7.45 e chiusura alle ore 18.00 predisponendo due diverse possibilità di frequenza: orario antimeridiano con uscita alle ore 14.00; orario intero fino alle ore 18.00.