Il boato sveglia tutti: colpo con il gas allo sportello bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUCCURANO – Boato nella notte a Cuccurano, per l’ennesimo colpo esplosivo del venerdì sera ai danni di uno sportello bancomat.A finire nel mirino dei ladri, questa volta, il bancomat del Credito Valtellinese, in via Flaminia a Cuccurano. Il colpo è stato portato termine con la tecnica del gas, ma a quanto pare, per fortuna, l’esplosione non avrebbe provocato danni strutturali all’edificio. Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Bottino ancora da quantificare.