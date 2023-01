PESARO Per un appuntamento goloso a qualsiasi ora, non ci si dovrà più spostare fino al lungomare di Fano. Il Botanic domani apre anche in viale Trieste, zona Ponente, dove un tempo ci si dilettava al Dock’s, al piano terra del Cruiser bardato per i lavori di restyling. E se l’hotel sarà pronto per l’estate, intanto debutta il bistrò gestito da Davide Esposto per una doppia scommessa dell’imprenditore Nardo Filippetti, il gran patron dell’industria alberghiera che, da presidente del gruppo Lindbergh insieme al figlio Marco che lo affianca come vice, si è aggiudicato tempo fa all’asta la struttura da oltre 100 camere per 6 milioni e 750 mila euro e un investimento totale attorno ai 20 milioni. Da una parte si annuncia un decisivo rilancio dell’offerta ricettiva che langue in riva al mare, con un moderno urban hotel per viaggi di lavoro e turismo del tempo libero, elegante ma informale, dotato di tutti gli standard green e dal design accattivante.



La formula



Dall’altra il locale al piano terra del Cruiser, dove la formula è assai apprezzata al Botanic in Sassonia (un cliente su tre è pesarese), che da domani può essere vissuto in una no stop da mattina a sera anche in viale Trieste. Eh sì perché ai nuovi tavolini si servono in un ampio ventaglio la colazione, il pranzo, la merenda, l’aperitivo, la cena, il drink serale. E di domenica anche il brunch. «Un salotto verde in cui incontrarsi a ogni ora - sfoderano il menu i gestori -, il locale vivrà tutta la giornata con una cucina aperta dalle 9 alle 24. Si potrà fare la colazione internazionale, gustare una vasta offerta di cibi vegetariani, fare l’aperitivo e bere cocktail. La sinergia tra Lindbergh e Botanic potenzierà e riqualificherà l’offerta. Una collaborazione tra eccellenze locali che rafforza i servizi turistici della città».

Il gruppo Filippetti



Il gruppo di Filippetti gestisce 9 alberghi (4 e 5 stelle) per oltre mille camere tra Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Umbria e Marche, dando lavoro a circa 500 dipendenti. E con l’acquisizione e la ristrutturazione del Cruiser l’imprenditore continua a investire su Pesaro. «Salvo imprevisti i lavori termineranno quest’estate – annuncia Marco Filippetti –, l’hotel sarà un luogo moderno e dal design accurato, ma con un’atmosfera informale. Una struttura attenta all’efficientamento energetico, all’ambiente e alla sostenibilità. Un urban hotel che vuole posizionarsi sul mercato del business travel e anche del turismo leisure, in modo particolare in estate. Intendiamo offrire opportunità sul fronte della ricettività legata ai meeting e ai convegni tutto l’anno. Al Cruiser abbiamo realizzato un investimento che si aggira intorno ai 20 milioni di euro perché crediamo nelle potenzialità turistiche della città e la decisione di affidare in gestione i locali al Botanic va proprio in questa direzione».



L’idea



Davide Esposto spiega che «l’idea è quella di offrire un locale adatto a più situazioni, dove la domenica si potrà fare il brunch. Un contenitore di tanti contenuti. L’idea di aprire anche a Pesaro, espandendo la nostra attività in un mercato più ampio rispetto a quello fanese si basa sul fatto che molta della clientela del nostro locale di viale Battisti è pesarese, direi uno su tre. Gli interni del locale utilizzano elementi floreali, un design studiato per un’atmosfera giovane e accogliente».