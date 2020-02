Pesaro, Ricci non torna più indietro: Via Craxi tra Cattabrighe e Vismara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Intitolare una via di Pesaro a. Illancia il sasso che solleva uno tsunami di polemiche e non torna indietro. E mentre il dibattito tra pro e contro divide la città “via Bettino Craxi” prende forma.La nuova strada è in fase di costruzione e il Comune annuncia anche un termine per i lavori: entro maggio. Nel frattempo l'Amministrazione ha già affidato l'incarico per il collaudo della bretella collegherà i due quartieri più a Nord della città, Cattabrighe e Vismara.Prima il cantiere era conosciuto come la strada del Famila, prendendo il nome dallo sponsor che ha pagato due terzi dell’intervento, ma ora a denominazione è destinata a scomparire soppiantata dall'ex leader socialista.