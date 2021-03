Psicosi AstraZeneca al Monaldi molti anziani rifiutano l’iniezione. La responsabile: «Reazione di pancia»

PESARO Altra giornata convulsa di vaccinazioni anti-Covid al centro sociale Pino Monaldi dove diversi anziani che erano stati chiamati per la dose l’hanno rifiutata. Colpa di una serie di convergenze: ieri erano disponibili solo dosi di AstraZeneca, niente Pfizer, ma il tutto dopo il can del giorno prima con il ritiro, anche nella regione da parte di Asur Marche, del lotto sospetto ABV2856 sospeso da Aifa (Agenzia italiana per il farmaco). A Pesaro, lo stesso lotto è stato somministrato agli operatori delle forze dell’ordine e del Tribunale - vaccinatisi al polo ospedaliero Marche Nord di Muraglia -, ma nessuna reazione grave ed evidente è stata però segnalata.

Un lotto di AstraZeneca sospeso nelle Marche, vaccinate 1750 persone. Fino ad ora rilevati soltanto due casi lievi. Ecco dove





Ieri si è svolto anche un incontro ad hoc sulla questione con i soggetti interessati ma si è tenuto a tranquillizzare: eventuali effetti avversi non vanno oltre le 48 ore e finora le modalità di esecuzione sono state «ineccepibili» con il massimo controllo da parte di tutta la filiera coinvolta, a cominciare dalle farmacie. Eppure la notizia rimbalzata sui media ha suscitato apprensione e timori per tutta la giornata di ieri tra chi era in lista per la vaccinazione, ovvero gli over 80 e gli insegnanti. Tra le 9 e le 10 di ieri, riferisce Ugo Schiaratura responsabile del gruppo comunale di Protezione civile con i suoi volontari, nella postazione esterna coordinata da Croce Rossa, sono stati in diversi una volta appresa la disponibilità delle sole dosi AstraZeneca, che non hanno fornito il consenso, facendosi cancellare la prenotazione, oppure altri in attesa sotto i gazebo prima dell’ingresso, che hanno deciso semplicemente di ritornarsene a casa, senza rispondere alla chiamata degli operatori per il proprio numero di prenotazione. «No, noi non ci vacciniamo - è stata questa – commenta Schiaratura - la risposta che frequentemente ci veniva ripetuta. C’è stato un effetto psicosi». Le stesse preoccupazioni espresse da una nipote che accompagnava i propri nonni ottantenni, e che si è presentata intorno alle 11.30 al Monaldi.



«A mio avviso, Asur poteva avvisare gli anziani prenotati anziani che le dosi Pfizer non erano state consegnate. Per questo richiederò un nuovo appuntamento. Aspetterò le prossime dosi ma di un altro vaccino». Tutti coloro che hanno rifiutato l’iniezione dovranno di nuovo iscriversi alla piattaforma Eni-Poste. Protezione civile e operatori di Croce Rossa si sono trovati così a gestire perplessità fino al rifiuto dell’iniezione. A fare chiarezza rassicurando gli utenti in lista è stata la stessa direttrice del Distretto di Pesaro, Elisabetta Esposto: «Chi ha rifiutato o non si è presentato – commenta – è stato subito rimpiazzato da una nostra lista di riservisti, coprendo comunque quasi lo stesso numero di iniezioni che è previsto in ogni giornata. Per coloro che hanno rinunciato, ma sono in possesso delle indicazioni cliniche per cui non devono sottoporsi ad AstraZeneca bensì ad un vaccino con Rna, questi verranno richiamati in un’altra giornata. A nostro avviso resta comunque una reazione di pancia non giustificata rispetto alle comunicazioni ufficiali nazionali e rese note da Aifa. Il lotto contrassegnato da quel numero, è stato sospeso e ritirato per precauzione. E così ci siamo riorganizzati necessariamente chiamando quella fascia anziana o scolastica, che aveva chiesto ai sanitari la possibilità di anticipare la prenotazione, rispetto all’appuntamento previsto, perché magari aveva l’esigenza di vaccinarsi in tempi più stretti».



Alcune centinaia, a fine giornata, fra anziani e non, coloro che hanno rifiutato la somministrazione. Ma alla fine, provvedendo con le sostituzioni, nelle Marche l’Asur parla dell’81% di vaccinati tra gli over 80, e del 95% tra personale scolastico e delle forze armate.

