Al centro vaccini c'è solo Johnson & Johnson: proteste e caos sui richiami programmati

PESARO - Anche ieri nel punto vaccinale all’ex Ristò si sono create un po’ di tensioni per la mancata organizzazione soprattutto sul fronte delle seconde dosi. Lo stop di alcuni giorni fa e soprattutto i ritardi nella consegna dei vaccini hanno lasciato indietro persone che avrebbero dovuto essere selezionate per il richiamo.





Ieri mattina una decina di persone si è ritrovata con messaggi di convocazione arrivati all’ultimo momento e alcuni di loro pur essendo superato il periodo di attesa tra una vaccinazione e l’altra si sono presentate senza convocazione per avere informazioni si come superare l’impasse di essere stati dimenticati. Per tutti l’indicazione è rivolgersi alla sede Asur di via XI Febbraio per cercare di rientrare nelle liste. In attesa delle forniture di oggi all’ex Ristò ci si è limitati a esaurire le dosi di Johnson & Johnson.

