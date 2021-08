Festa del Duca senza commercianti. Il sindaco: «Scelte dettate dal Green Pass»

URBINO - La quattro giorni di Festa del Duca, giunta alla 40° edizione, si conclude oggi con l’evento più atteso: lo spettacolo di Francesco Montanari che racconta eros e morte di Raffaello e la Fornarina e le proiezioni in videomapping immersive su Palazzo Ducale. Intanto il sindaco Maurizio Gambini, con un videomessaggio su Facebook, ha spiegato il perché di una manifestazione in forma ridotta solo su alcuni spazi della città quali piazza Rinascimento, piazza Duca Federico e all’interno di Palazzo Ducale («ne approfitto ancora una volta per ringraziare il Direttore Gallo»).

«Non abbiamo coinvolto i commercianti della città perchè sarebbe stato impossibile farlo dopo l’entrata in vigore del Green pass che io ritengo opportuno richiedere prima di entrare in determinati esercizi commerciali. Se avessimo fatto aprire le locande, per esempio, avremmo dovuto reclamare il Green pass a tutti sulle cinque porte della città, invece la città è libera e i turisti, davvero tanti, che la stanno frequentando possono optare liberamente di viverla in modo del tutto tranquillo. Questa è stata una scelta di buon senso». Al di là di tutto i bar storcono la bocca «perchè – sottolineano molti gestori del centro storico - chiudere all’una non è affatto una scelta di buon senso». Tornando “allo show che deve continuare”, alle ore 20,45, in piazza Duca Federico, ci sarà la presentazione del romanzo “Guardami negli occhi” (ed. Feltrinelli) con lo scrittore Giovanni Montanaro. Da questo testo è stato tratto dal regista Massimo Puliani, lo spettacolo teatrale “Raffaello e la Fornarina: Eros e Thanatos” con Francesco Montanari e il maestro Davide Cavuti in scena.

Si tratta di un progetto speciale per Raffaello Theatrum, che comprende le poesie di Raffaello Sanzio, dedicate all’amore immenso del pittore per la “Fornarina”, composte come annotazioni autografe ai margini dei disegni preparatori per la Stanza della Segnatura in Vaticano. Alla fine dello spettacolo ci sarà la proiezione videomapping sulla facciata di Palazzo Ducale per evocare l’appuntamento nel 2022 del 600esimo compleanno di Federico da Montefeltro. Biglietti su “viva ticket” o al l teatro Sanzio (2,5 euro). Alle 16.30 nella Sala del Giardino d’Inverno di Palazzo Ducale la proiezione di parte del programma tv “Paesi tuoi” di Livio Leonardi su “Raffaello Sanzio”. Alle 17.30 ampio spazio a letture su “Raffaello e altri amici” a cura di Sara Maria Dorsi del Libraccio di Miki Store e attività creative legate al mondo del teatro con Francesco Sperandio. Alle 22.30, in piazza Rinascimento, un concerto stravagante per il “Divin Raffaello” di e con Duccio Marchi accompagnato dal Maestro Michele Bartolucci, Paolo Bianchi, Andrea Giovannelli, Luca Silvestrini e le incursioni musicali del grand ensemble Obelisco Nero. Sedute igienizzate, accesso solo con Green pass.

