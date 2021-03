Tutti in giro a passeggiare, questa non è una zona rossa. Protestano gli esercenti chiusi

FANO - Zona rossa alla prova del primo sabato primaverile: sole e temperatura più mite hanno avuto il prevedibile effetto calamita. Tanti i fanesi attirati fuori casa, segnalato passeggio intenso fin dall’altro ieri sia in centro storico sia (soprattutto) nei quartieri a mare.

La situazione non è per forza sinonimo di assembramento, è comunque un indicatore di anomalia proprio ora che si susseguono le raccomandazioni di non uscire da casa, se non per motivi di salute, di lavoro e di primaria necessità.

Le rimostranze

Il numero dei contagi è ancora alto, nonostante la recente inversione di tendenza della curva. «Si capisce a colpo d’occhio – afferma Michele Pennacchini a nome dei baristi fanesi – che tanta gente non è in giro per prendere una boccata d’aria intorno all’abitazione. Non rientra in questo ordine di comportamenti il padre che porti il figlio al mare e lo lasci scorrazzare per tre ore sulla bicicletta. Non lo sono i ragazzi e le ragazze che affollano parchi e giardini. Se la zona è rossa, lo è per tutti e non soltanto per chi deve restare chiuso o per noi baristi, che dobbiamo lavorare a scartamento ridotto e perfino con il magone. Noi siamo super-controllati, poi guardi fuori dalle vetrine e vedi che tante persone fanno come meglio credono. Così non va bene e questo stato di cose, abbinato al possibile protrarsi fino a maggio delle restrizioni più severe, crea tanto malcontento in una categoria già allo stremo».

Rammarico anche fra i titolari o i gestori delle attività che devono restare chiuse, come gioiellerie, negozi di arredamento, moda uomo e donna, parrucchieri ed estetiste. «Venerdì ho visto tanta gente in centro storico e stamane (ieri mattina per chi legge) ho ricevuto la telefonata di una collega, che segnalava la stessa situazione: noi, intanto, non lavoriamo e non percepiamo ristori», commentava una commerciante fanese.

Elevato cinque sanzioni

Nella giornata di venerdì scorso la polizia locale ha elevato cinque sanzioni, tra Fano 2 e la zona dell’aeroporto, per inosservanza del distanziamento e per assenza di mascherine. Le forze dell’ordine hanno proseguito i controlli anche nella giornata di ieri, ma non risultano ulteriori provvedimenti.

Le chiamate ai centralini hanno riguardato soprattutto gruppi di giovani nei quartieri della prima periferia fanese, a Vallato, Sant’Orso e San Lazzaro: ragazzi e ragazze si sono dispersi all’arrivo delle pattuglie. Nel pomeriggio si è registrato un consistente passeggio nella zona mare e soprattutto in centro storico.

Molti tendono a fare paragoni con il primo confinamento Covid, un anno fa, quando la città era di fatto desertificata di passanti e veicoli in transito, molti di meno rispetto alla situazione attuale. C’è però una differenza sostanziale, fanno notare le forze dell’ordine, che consiste in misure precauzionali meno rigide (per esempio è senz’altro superiore il numero delle attività commerciali aperte) e di conseguenza è aumentato anche il numero delle persone che possono spostarsi senza incorrere nei rigori della normativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA