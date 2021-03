Vaccinatori nelle case, adesso è il loro turno. Appello dai colleghi ai medici di famiglia a offrire la propria disponibilità

PESARO - Archiviato il caso AstraZeneca, ora per i medici di famiglia inizia la complessa organizzazione della macchina vaccinale a domicilio. Si cercano quanti più medici di base del territorio disposti a fare i medici vaccinatori.

Da domani i professionisti che compongono le quattro équipe del territorio potranno ritirare presso Asur/Area Vasta un flacone di Moderna e uno di AstraZeneca. Parola d’ordine, per la direttrice del Distretto di Pesaro Elisabetta Esposto e per il dottor Celestino Bufarini, direttore della farmacia clinica di Area Vasta, è fare squadra raccogliendo quante più adesioni possibile fra quei medici che si faranno carico delle iniezioni a over 80 e fragili, mentre altri dovranno essere di supporto alle incombenze burocratiche.

Cosa è emerso

E’ quanto emerso nell’incontro in videoconferenza venerdì sera fra la medicina territoriale e i medici referenti delle équipe (De Santi, Mancini, Scartozzi e Bonafede). L’appello: «Si cerca la disponibilità dei colleghi ad essere vaccinatori. Ora serve ampliare la platea, per questo ieri è stata inviata comunicazione ai 100 medici suddivisi fra le quattro èquipe - così entra nel merito il coordinatore di Pesaro Danilo De Santi - la comunicazione invita alla disponibilità di tutti e anche chi non vorrà fare l’inoculazione a domicilio è chiamato dall’Area Vasta a collaborare per velocizzare le procedure, per non lasciare nessun anziano scoperto. Si vuole andare ben oltre la prima adesione di 60 medici. Ma ci sono colleghi che almeno in questa prima fase, hanno detto no alla vaccinazione casa per casa fra i propri pazienti. Ecco allora che serve una maggiore sensibilizzazione, ricordando comunque a tutti i colleghi che il contratto sottoscritto a livello regionale fra l’ente e le associazioni sindacali dei medici di base, prevede collaborazione e aiuto da parte di tutti, almeno per la compilazione dei moduli e altre pratiche. Si vuole evitare di lasciare indietro una certa fetta di anziani al domicilio, che spetterebbero di competenza a quei medici, che invece si tengono fuori dalla somministrazione vera e propria». Per quanto riguarda i pazienti anziani non deambulanti o fragili, da un elenco generale reso noto dalla dottoressa Esposto, per 811 che attendono la chiamata, ogni medico avrà in carico, fra i propri pazienti, dai 4 ai 10/12 over 80.



L’organizzazione

I medici di base avranno a disposizione a partire da domani alla farmacia territoriale di via Alfano, 11 dosi da ricavare da una fiala di Moderna e altrettante da AstraZeneca. Sta ora ad ogni singola medicina di gruppo organizzare le somministrazioni conoscendo bene aspetti e trascorsi clinici dei propri pazienti. Il dottor Bufarini ha confermato l’arrivo dalla settimana entrante di maggiori quantitativi di Moderna distribuiti anche ai medici di base. Una garanzia questa che i coordinatori delle quattro équipe chiedevano già ad Asur avendo in questo modo la possibilità, per evitare eventuali timori su AstraZeneca, di poter utilizzare entrambi i vaccini a propria discrezione. «L’indicazione generale che dovrà essere condivisa nella riunione di martedì fra tutti i medici di medicina generale - prosegue De Santi - vede riservare il flacone Moderna quasi interamente per completare le inoculazioni agli anziani non deambulanti, e utilizzare invece AstraZeneca, considerando anche il tempo di conservazione di quasi 6 mesi, non appena verrà avviata la vaccinazione presso i nostri ambulatori o in un unico punto vaccinale. Esaurite le somministrazioni agli over 80 si dovrà passare a vaccinare i soggetti fragili con Moderna».



I disabili

In attesa di un agenda vaccinale definita dalla Regione anche per i soggetti con disabilità l’Area Vasta 1 vuole accelerare. La presa in carico delle disabilità per la campagna vaccinale, non verrà garantita dai medici di base ma la direttrice del Distretto di Pesaro intende coinvolgere la medicina generale. Per tutti quei disabili gravi o gravissimi, che sono degenti nelle strutture Asur del territorio, è stato chiesto ai medici di famiglia un aiuto per la compilazione dei moduli di consenso, scheda anamnestica e caricamento della prenotazione. Una garanzia questa soprattutto per l’analisi delle patologie più complesse e sensibili in capo ai medici di famiglia, che hanno una conoscenza più diretta del paziente rispetto ai medici propri delle strutture.

