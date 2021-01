Ritorno in classe per asili, elementari e medie. L'assessore: «Abbiamo resistito ai contagi e tutelato le presenze»

PESARO - Non ci sono solo le polemiche per la decisione di non aprire le scuole superiori fino al 31 gennaio. Nidi, infanzia, elementari e medie tornano in classe, in presenza.

Al giro di boa delle vacanze natalizie l’assessore alle Politiche educative Giuliana Ceccarelli traccia un primo bilancio sull’organizzazione degli istituti a competenza comunale: nidi, materne, elementari e medie.

I casi di contagio

«Fino ad ora tutto è andato per il meglio, abbiamo riscontrato la soddisfazione di genitori e dirigenti. Ci sono stati dei casi di bambini contagiati e di conseguenza classi in quarantena. Stesso discorso per personale Ata e insegnanti, ma il sistema ha retto, la didattica è stata garantita. Per quanto riguarda i nidi e l’infanzia sono state organizzate le cosiddette “bolle” di insegnamento. L’infanzia è stata organizzata in gruppi di 15 bambini con le stesse insegnanti e stesso personale per evitare altri contatti. Nei nidi i gruppi sono da 8. In casi di contagio è la bolla che rimane a casa, garantendo la continuità agli altri gruppi». Sono 51 le docenti nell’infanzia e 67 nei 13 nidi. Durante l’estate non si è perso tempo e sono stati spesi 520 mila euro per 30 progetti di adeguamento delle classi, degli ingressi e più in generale degli spazi per poter garantire un distanziamento. Complessivamente a Pesaro ci sono 807 bambini alla scuola dell’infanzia 807 bambini, 462 nei nidi. Nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie vengono erogati 3742 pasti alle mense invece che 4160 dell’anno prima, oltre a 418 nel nido. Quanto al trasporto i pulmini effettuano il servizio per 524 bambini e per 25 disabili ci sono anche 4 pulmini ad hoc. Un calo dettato dal calo delle nascite. Ad oggi sono circa 11mila i minori tra 0 e 14 anni residenti nel territorio comunale.

I protocolli

«Abbiamo adottato dei protocolli operativi e si lavora in sinergia con l’Asur - prosegue l’assessore - Tutto sta funzionando bene, c’è una organizzazione tale che si è entrati quasi in una routine. Non abbiamo ricevuto lamentele o richiami, tutto sta andando per il meglio. Speriamo di poter continuare così». Il tema della presenza è l’oggetto di discussione e polemiche per quanto riguarda le superiori e l’assessore ha le idee chiare. «Da insegnante e preside dico che il momento dell’istruzione richiede un dialogo con il docente e i compagni, cosa che permette di sviluppare una capacità relazionale. Essere in presenza è tutta un’altra cosa. Non sono drastica nel dire che i ragazzi hanno perso due anni però a livello di apprendimento c’è una carenza forte. Credo che l’istruzione e l’educazione si costruiscano nella relazione». Per riaprire le superiori i consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri hanno proposto un sistema di tamponi rapidi periodici e tracciamento in grado di isolare i contagi. Anche il sindaco Ricci (intervenuto a Mattina 5 ndr) ha pensato a screening per gli studenti delle superiori e come Comune si è detto pronto a mettere risorse sull’aggiunta di personale sanitario e infermieri che ad oggi non sarebbe sufficiente. «Quanto alla data del 31 è chiaro che molto dipenderà dal colore della zona in cui ci troveremo in base all’Rt – spiega Ceccarelli - Se le Marche saranno arancione non potremo fare diversamente, se saremo gialli andrebbe ripreso il discorso». La pandemia ha cambiato tutto, anche per quanto riguarda chi entrerà nei plessi il prossimo anno. «Non potendo fare gli open day per far conoscere le scuole, ogni istituto sul proprio sito ha caricato una presentazione con dei filmati e numeri di riferimento di pedagogiste e insegnanti».

Le iscrizioni

Il Comune ricorda che sono iniziate le domande di iscrizione alle scuole dall’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022. I genitori dei piccoli che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021 hanno tempo fino al 25 gennaio per avviare la procedura. La domanda è unificata per tutte le scuole dell’infanzia, sia comunali, sia statali e può essere effettuata online sul sito del Comune di Pesaro attraverso la pagina Iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

