Covid, poche riscossioni per le multe in lockdown: metà non ha ancora pagato, scattano le ingiunzioni

PESARO - Multe per gli spostamenti vietati durante il lockdown, più della metà non paga e scattano le ingiunzioni. Continuano i controlli e nelle giornate del 16 e 17 gennaio ancora sensi unici pedonali in centro storico. Dall’inizio dell’emergenza, i controlli sugli spostamenti hanno raggiunto complessivamente il numero di 124.522 con 2.294 contestazioni di violazioni.

Sono state adottate dalla Prefettura le prime 100 ordinanze-ingiunzione di pagamento nei confronti dei trasgressori, a cui faranno seguito gli ulteriori provvedimenti in via di perfezionamento Secondo quanto si apprende più della metà dei multati non paga, dunque le ingiunzioni in arrivo saranno centinaia. Le sanzioni non finiscono nel porto delle nebbie e dunque prima o poi arrivano le ingiunzioni elaborate dalla Prefettura. Ovviamente, scaduti i 60 giorni, la somma da pagare non è più 400 euro ma viene maggiorata di interessi e costi per i procedimenti. Le procedure sospese sono tante e altri cittadini riceveranno la notifica. Una percentuale compresa tra il 20/30% ha presentato ricorso contro le sanzioni ritenute illegittime e dunque sono in fase istruttoria, in attesa di un pronunciamento. Infine un 20% ha pagato le multe nei tempi. Ricordiamo che le denunce penali secondo l’articolo 650 delle prime settimane sono state depenalizzate e sono state commutate in sanzioni. Quanto ai controlli negli esercizi commerciali, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, ci sono stati 177 controlli ispettivi, che hanno interessato in particolare le aziende del settore delle costruzioni (29%) dell’industria manifatturiera (36%) e del settore ricettivo e della ristorazione (19%). In 18 casi le violazioni accertate hanno comportato la sospensione temporanea dell’attività aziendale. In 102 sono state invece accertate violazioni meno gravi, tutte tempestivamente regolarizzate.



I sensi unici in centro

Si torna da oggi in zona gialla ma attenzione massima ai weekend, arancioni. Il Comune di Pesaro intanto ha emanato una nuova ordinanza per contenere l’afflusso in centro storico il 16 e 17 gennaio. Prevede l’obbligo di circolazione pedonale a senso unico in alcuni tratti di via Branca, via Rossini, corso XI Settembre, via Toschi Mosca e via Zongo, con divieto di seduta sulle scalinate e limitazione di seduta sulle panchine in piazza del Popolo. Il senso unico è previsto: in via Branca, nel tratto tra via Almerici e via Zongo, con direzione monte-mare; via Rossini, nel tratto tra via Mazzolari e piazza del Popolo, con direzione mare-monte; corso XI settembre, nel tratto tra piazza del Popolo e via Barignani, con direzione sud-nord; via Toschi Mosca, tra corso XI settembre e via dell’Annunziata, con direzione monte-mare; via Zongo, nel tratto tra via Branca e via Sabbatini. L’ordinanza prevede anche che «nel caso l’afflusso di persone risultasse eccessivo, tale da esporre i passanti al rischio di assembramenti che non consentissero di rispettare la distanza interpersonale, sarà attuato il contingentamento degli accessi, chiudendo le aree ai pedoni che saranno dirottati verso percorsi alternativi, per il tempo necessario a ristabilire le condizioni adeguate a garantire il distanziamento interpersonale».

