Falsa partenza per i vaccini a domicilio, organizzate 4 squadre per l’utilizzo completo delle fiale

PESARO - Sono 811 secondo i dati resi noti dalla direttrice del Distretto sanitario, Elisabetta Esposto, gli anziani ultraottantenni non deambulanti e fragili, che dovranno essere vaccinati a domicilio dai medici di famiglia.



Start in bilico

Sulla carta oggi è il giorno di inizio della campagna vaccinale a domicilio, ma la “macchina” dei medici non è ancora pronta a partire, e così l’avvio delle somministrazioni slitta di alcuni giorni. E nessuna dose vaccinale, questo l’appello del Dipartimento di Area Vasta, dovrà essere sprecata. Ai medici coordinatori delle quattro équipe territoriali di Pesaro e provincia Danilo De Santi, Sandra Mancini, Nazzareno Scartozzi e Gabriele Ripani, è stata inoltrata ieri dalla direzione Asur e di Area Vasta 1, la comunicazione ufficiale sulla campagna a domicilio con regole, adempimenti e dosi disponibili. Il problema per i nostri medici di base sta proprio in questo: per la prima settimana, si legge nella comunicazione mail inviata dalla dottoressa Esposto, verrà consegnata solo una fiala di AstraZeneca per ogni medicina di gruppo, da cui ricavare 11 dosi da inoculare, in sei ore per la conservazione e l’utilizzo.



Le adesioni

«Sono diverse le telefonate di colleghi ancora incerti sull’organizzazione e sul tipo di vaccino che verrà distribuito da Asur – conferma il coordinatore dell’équipe pesarese, Danilo De Santi - alcuni medici sono nel dubbio se ritirare da oggi dalla farmacia clinica di Asur, la fiala di AstraZeneca oppure attendere lo stoccaggio dalla prossima settimana, delle dosi di Moderna. Probabilmente sentendo le altre équipe e i medici coordinatori attenderemo un prossimo video-incontro fra un paio di giorni, prima di partire ufficialmente. Per il momento abbiamo oltre 800 anziani prenotati. In media sappiamo che ogni collega ha dai 10 ai 15 pazienti, che la medicina di gruppo segue già a domicilio fra fragili e non deambulanti. L’altro problema poi è trovare quanti medici effettivamente sono disposti a dividersi fra l’attività ambulatoriale e le vaccinazioni a casa. Su 110 medici per ora l’adesione è al 50%. Resta il fatto che tutti dovranno comunque partecipare alla fase di informazione e supporto nelle attività burocratiche, come la compilazione della scheda di anamnesi per facilitare i colleghi vaccinatori.



L’imperativo

Vietato sprecare le dosi. E’ questo l’imperativo di Asur e per realizzarlo i medici dovranno organizzarsi in gruppi di almeno tre per utilizzare la fiala a disposizione in un’unica giornata. «Si parte con gli anziani in lista – prosegue il dottor De Santi – ma va chiarito chi si occuperà dei pazienti dei medici che non aderiscono. Ogni medico dovrà organizzarsi secondo gli orari del proprio ambulatorio, ma l’importante è, al termine di ogni giornata, registrare anagrafica e avvenuta somministrazione sul portale informatico. L’équipe territoriale, ha chiesto all’Area Vasta 1 di procedere con una seconda fase, sempre al domicilio vaccinando anche i pazienti con estrema fragilità non deambulanti, ma a prescindere dall’età».

© RIPRODUZIONE RISERVATA