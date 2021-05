Gare sulla Statale e in Panoramica, chiesa isolata e il parroco annulla la Messa: «Successo solo con la guerra e il lockdown»

PESARO - Niente messa oggi alla chiesa di Santa Marina. «E’ la prima volta dai tempi della guerra e a parte la parentesi del lockdown - commenta il parroco don Michele Rossini - e dire che è anche la festività di Pentecoste». La causa? Le gare di triathlon e duathlon che si concludono in giornata a Baia Flaminia ma che di fatto da ieri hanno «preso in ostaggio i residenti del San Bartolo»

prosegue il sacerdote che è preoccupato anche per le comunioni in programma questa mattina a Cattabrighe, nella chiesa parrocchiale di San Terenzio fuori dal circuito di gara - questo sì -, ma con diversi fedeli di Fiorenzuola «che non sanno come raggiungerci, dato che sono stati messi divieti di transito dappertutto sul percorso interessato, tra la Panoramica e la statale 16». Con don Michele sono arrabbiati anche diversi ristoratori che gravitano attorno a Santa Marina Alta come, per citarne alcuni, “Gennaro” o “La punta degli schiavi” perchè i divieti di transito dureranno per tutta la mattinata finchè il percorso del duathlon non sarà concluso. Prosegue don Michele: «Il fatto è che nessuno ci ha avvertito, eppure era una manifestazione organizzata da tempo suppongo. Ad averlo saputo con anticipo ci si sarebbe organizzati, invece l’ho scoperto solo pochi giorni fa notando i cartelli del tragitto che cominciavano ad essere affissi». Cartello per cartello alla fine il sacerdote ne ha dovuto affiggere un altro sulla porta della chiesa di Santa Marina dove si legge: “A causa della chiusura contemporanea della statale Adriatica e della strada Panoramica ordinata dal Comune di Pesaro per la mattinata di domenica 23 maggio non essendoci altri modi possibili per raggiungere la chiesa (se non per via mare o dal cielo siamo costretti ad annullare la messa delle 10). E a dimostrazione di quanto fanno sul serio tutti i diretti interessati si sono fatti fotografare davanti all’annuncio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA