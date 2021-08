Corsa al Green pass anche per la Notte delle candele: tutti in fila per il tampone

PESARO - Centinaia di giovani in fila per il tampone gratuito ieri al Campus scolatico. «Così potremo andare alla Notte delle Candele». Ma c’è anche chi, pur avendo già prenotato il vaccino, ha bisogno del green pass per recarsi al lavoro. Personale sanitario potenziato per i test odierni, atteso un afflusso raddoppiato nella due giorni pre-Ferragosto. Le prime persone in fila si sono viste già dalle 8,30, ancor prima che lo staff sanitario iniziasse ad aprire i battenti per lo screening gratuito. Poco meno di un’ora dopo l’inizio delle operazioni, erano già stati effettuati 100 tamponi.

Le motivazioni

E la fila era sempre più lunga. Dalle due postazioni sanitarie, con un medico e due infermieri dell’Ail, sistemate a lato dell’ingresso del liceo Marconi, la coda si snodava lungo tutti i portici, per arrivare a ridosso dell’Istituto Benelli. Ad attendere, una moltitudine di ragazzi, da soli o accompagnati dai genitori, che hanno approfittato dell’iniziativa voluta dal Comune, in collaborazione con Ail Pesaro, Protezione Civile, e Onlus Gilliver.

«Ho scelto di sottopormi al tampone per poter partecipare alla Notte delle Candele - racconta una ragazza in fila -, ma anche per una questione generale di sicurezza. Ho già fatto la prima dose del vaccino, ma ancora non è valido e quindi se voglio partecipare agli eventi, devo fare il tampone».

La procedura

Il riferimento della studentessa è alle regole per ottenere il green pass, dopo la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la certificazione è valida a partire dal 15esimo giorno fino alla dose di richiamo. Compilazione dei documenti, test rapido, poi attesa di qualche minuto per conoscere l’esito. Una volta effettuato il monitoraggio, nei casi di negatività, è stato rilasciato un documento da portare questa sera alla Notte delle Candele, o altro evento entro le 48 ore, e mostrarlo in caso di controlli.

«Ho accompagnato mia figlia e le amiche - dice una mamma - sono qui perchè volevano partecipare alla Notte delle candele, sono tutte negative. E’ probabile che tornino anche prima di Ferragosto».

Previsto un raddoppio di afflusso

A questo proposito, ieri dallo staff dall’Ail ipotizzavano addirittura un raddoppio dell’afflusso nelle sedute del 13-14 agosto. Per far fronte all’elevata partecipazione, che già ieri è stata superiore alle aspettative, riducendo così disagi e code, lo staff organizzativo ha deciso che già da questa mattina il personale sanitario verrà potenziato, con il doppio di medici e infermieri presenti rispetto alla prima giornata.

Non solo ragazzi in fila per i tamponi: «Sono istruttrice in palestra e fino a venerdì non potrò fare il vaccino. Se voglio lavorare, devo presentarmi con il green pass, per questo sono obbligata a fare il tampone».

Presenti ieri mattina sotto i portici del campus, a coordinare le operazioni, il presidente Ail Massimo Sierra, il responsabile Protezione civile Ugo Schiaratura e l’assessore al benessere Mila Della Dora: «Grande adesione, siamo soddisfatti perchè il motivo per il quale abbiamo allestito questi quattro giorno di punto tamponi, è per incentivare la partecipazione agli eventi in sicurezza. Abbiamo visto che ci sono tanti giovani, tanti minorenni, accompagnati dai genitori, questo significa che prevale il senso di responsabilità e di tutela della salute propria e di quella degli altri».

Il sindaco soddisfatto

Il sindaco Matteo Ricci si è detto soddisfatto per aver visto «tantissimi ragazzi e ragazze in fila. Sapevamo che sarebbe servito questo servizio nei primi giorni dopo l’introduzione del green pass, perché molti giovanissimi non sono ancora vaccinati».

