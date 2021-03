Assembramento dei no mask, arriva la polizia. Scattano multe in zona mare

PESARO Una improvvisata riunione di no mask alla Palla, organizzata da un capillare tam tam via Telegram, è stata individuata dalla polizia che ieri mattina, intorno alle 11, è intervenuta. Presenti una dozzina di persone, tutte regolarmente prive di presidi anti Covid che non hanno apprezzato l’arrivo degli agenti.

I partecipanti al think tank sono stati tutti identificati, due sanzionati sul posto mentre per gli altri arriverà il verbale a casa. La reunion ovviamente non era autorizzata. Altre quattro sanzioni sono scattate invece sabato mattina quando, alcuni irriducibili della tintarella, si sono stesi sulle panchine, sempre nella zona della Palla, per godersi i raggi del sole. Del resto la zona rossa non abbronza. Durante la notte tra sabato e domenica si è consumata la revange dei parchi chiusi. Durante il giorno monitorati dai volontari - soluzione scelta proprio per evitare una onerosa reale chiusura degli spazi verdi - di notte sono diventati terra per scorribande. In varie zone della città la luce del giorno ha illuminato i resti di bivacchi notturni conditi dallo sfregio dei rifiuti abbandonati. Tra questi il parco di via Rossi dove i resti della merenda notturna sono stati debitamente fotografati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA