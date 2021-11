Party di Halloween con troppa gente: scatta la multa Covid per la discoteca

MERCATINO CONCA - I Carabinieri della stazione locale e della stazione di Piandimeleto, nella serata di domenica, nell’ambito dei controlli alle attività commerciali notturne per il rispetto della normativa “Covid–19” e della movida, hanno sanzionato di 400 euro il nuovo titolare della discoteca Europa di Mercatino Conca, Jorg Pfister, lo stesso del “Byblos” di Misano Adriatico, perchè permetteva che accedessero nel locale un numero superiore al 50% di avventori “in violazione delle misure di contrasto e di contenimento per la diffusione del virus Covid-19”.





La festa dalle 23 alle 4

Nella discoteca Europa, dalle ore 23 alle 4, nel cartellone annunciava la festa di “Halloween 2021. Thriller Night, la grande apertura. Una notte unica nel suo genere, targata Europa”. Ricordiamo che discoteche e sale da ballo, chiuse da oltre un anno e mezzo con una breve parentesi di riapertura l’estate 2020, sono potute ripartire a ma prevedendo una serie di paletti.

Tutti i paletti previsti

La riapertura è consentita solo nelle zone bianche; per entrare è necessario esibire la Certificazione Verde Covid-19; all’ingresso bisogna registrare le persone per consentire il tracciamento; bisogna sempre indossare la mascherina, che si può togliere solo per ballare; bicchieri devono essere monouso e devono essere rispettate le regole su igienizzazione, sanificazione locali ed aerazione ed, infine, locali al chiuso possono essere riempiti al 35%, all’aperto si può arrivare al 50%, in entrambi i casi contando anche il personale dipendente. Proprio quest’ultimo paletto è stato la causa della sanzione amministrativa da parte dei Carabinieri, i quali nella stessa serata hanno anche sanzionato un uomo per guida in stato di ebbrezza.

