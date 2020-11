Ristoratori e baristi in corteo: «Puniti invece di sostenerci»

FANO - Senza spargere pubblicamente la voce, ma servendosi di un tam tam diretto ai singoli operatori, nel pomeriggio di ieri poco meno di un centinaio di baristi, ristoratori e gestori di tutti quegli esercizi, la cui attività è stata sacrificata con una ordinanza di chiusura per ostacolare la diffusione del Covid19, si sono riuniti al Pincio per protestare contro il provvedimento in vigore e manifestare il loro diritto al lavoro.

E’ stata una manifestazione corretta dal punto di vista sanitario, organizzata con il distanziamento necessario tra una persona e l’altra, tutte con l’uso della mascherina e senza che la protesta eccedesse in atti provocatori.



Del resto l’iniziativa è stata controllata da un nutrito presidio di forze dell’ordine, costituiti da Carabinieri e agenti di Polizia che ha garantito la sicurezza di tutti i manifestanti anche quando il gruppo si è spostato dal Pincio sulla vicina statale Adriatica, occupando la sede stradale per ottenere maggiore visibilità. Qui il traffico ne ha risentito in parte, dato che la maggior parte dei veicoli è stata dirottata su via Roma, lasciando via libera su viale Buozzi solo agli autobus di linea e poche auto. I commercianti quindi non si rassegnano: considerando ingiuste le disposizioni che hanno provocato la chiusura dei loro esercizi a paragone di altri a cui è stato concesso di restare aperti, rivendicano la sicurezza predisposta all’interno dei loro locali. Le ragioni della protesta, sintetizzate da striscioni e cartelli con le scritte “Meritiamo rispetto”, “La dignità non si baratta”, sono state ancora evidenziate da Lorenzo Vedovi portavoce di Ristoritalia evidenziando come il titolo della manifestazione “Senza preavviso” ricalca la modalità con cui il governo ha assunto la decisione di privare del loro lavoro, molti piccoli commercianti che gestiscono bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, nonché palestre, teatri, cinema e altro.



«Noi - ha detto Vedovi -non trascuriamo il rispetto della salute, anzi facciamo di tutto per garantirla e crediamo di tutelarla maggiormente invitando i giovani a frequentare i nostri locali, rispettosi di tutte le norme di igiene finalizzate ad ostacolare il contagio, invece di abbandonare gli stessi sulle strade dove sono più facili gli assembramenti. Abbiamo dimostrato fin dal primo momento all’apparire di questo “terremoto pandemico” la volontà di osservare le regole e ora veniamo puniti, come i più colpevoli trasgressori. E’ vero non possiamo passare dall’angoscia alla rabbia, ma non vogliamo nemmeno fermarci alla rassegnazione». Soprattutto è stata contestata la disparità di trattamento tra un settore e l’altro, tra chi può aprire e chi deve restare chiuso, nonostante che le condizioni di sicurezza approntate siano le stesse.



La decisione di far passare le Marche dalla zona gialla alla zona arancione, con l’inasprimento delle misure anti contagio in prossimità del weekend è stata considerata come un’azione punitiva, dato che ha costretto moltissimi operatori a buttare tutti gli approvvigionamenti fatti e a disdire una mole rilevante di prenotazioni che avrebbero in qualche modo diminuito le perdite.

