Nell'estate post Covid tirano le vacanze in monasteri, eremi e conventi, sospesi tra silenzio e meraviglie

PESARO - Anche l’ospitalità religiosa fa i conti con il Covid. La pandemia non ha risparmiato conventi, monasteri e foresterie di istituti. Oltre diecimila posti letto nelle Marche che, dalla fotografia scattata nell’ultimo report dell’associazione del settore, hanno subito perdite mediamente del 52% incluso alcuni del 70.

«L’anno scorso, la pandemia ha bloccato i gruppi che con il lockdown hanno annullato le prenotazioni per l’estate» spiega Alessandro Cecchini.

È il presidente e uno dei soci lavoratori della cooperativa “GenerAzioni” che, per conto del Seminario Vescovile San Carlo, si occupa a Fano delle due splendide Ville del Prelato vicino all’eremo di Montegiove. Lavorano con gruppi parrocchiali, pellegrini, scout che prendono le ville in autogestione.

Villa Alta, immersa in un parco grande 4 ettari, offre 48 posti letto mentre Villa Bassa, 72. «Diventando l’estate scorsa il luogo di ritiro del Fano Calcio – osserva Alessandro – abbiamo limitato le perdite ma, quest’anno, il problema non si pone. I vari gruppi, che avevano cancellato la vacanza 2020, l’hanno riprogrammata per il 2021». Identico problema affrontato dalla cooperativa Csv per il maestoso Convento Santa Vittoria a Fratte Rosa. Edificio fondato, secondo la leggenda popolare, da San Francesco d’Assisi nei luoghi dove vinse contro un mostruoso serpente. La struttura è stata doppiamente colpita. Nella sua vocazione di accoglienza per gruppi e come location fiabesca per celebrare matrimoni. La chiesa ha 100 posti a sedere e offre 14 camere per un totale di 80 posti letto. Intelligente, la cooperativa sta posizionando la struttura operativa dal 2018 come un contenitore di eventi esperienziali ed organizza, tutti i mercoledì, laboratori di terracotta con maestri artigiani e tutti i giovedì, di cucina tipica dove le fave di Fratte Rosa, presidio slow food, e la cottura con il coccio sono in primo piano.

Mariagrazia Stocchi si occupa della Casa Parrocchiale San Donato a Belvedere Fogliense, panoramica frazione di Tavullia. Risale al XIII secolo ma è dotata di tutti i comfort e può accogliere fino a 46 persone. Confessa che l’anno è stato complicato ma che i gruppi stanno tornando a prenotare. «Perché – spiega – sta vincendo il nostro modo di essere ospitali che non è della casa parrocchiale ma di tutto il paese». La casa è luogo di vacanza per scout ma anche per chi è in terapia da dipendenze e la comunità di Belvedere si sente coinvolta.

Entra nei giochi degli scout, sa ascoltare i fragili e dare supporto morale ai deboli. Un calore che fa parte del biglietto da visita della struttura. A Sant’Angelo in Vado c’è l’eremo di Caresto. È l’eremo delle famiglie e delle coppie. L’accoglienza complessiva è di 60 posti letto e modulabile al fine di ospitare ogni nucleo in modo autonomo.

«Purtroppo, spiega don Pietro Pasquini, in determinati periodi non è stato possibile lavorare in presenza e ci siamo organizzati on line». Lui stesso si sorprende che, ad ogni incontro, si connettessero perfino 80 coppie. Il futuro immediato va bene. Luglio ed agosto sono densi di visite e di pernottamenti. «Vince la cura del dettaglio – incalza - e il nostro modo di ascoltare le persone». E’ un lavoro di squadra che coinvolge tante coppie felici ma nella terapia, c’entra il luogo defilato e la serenità del paesaggio.

