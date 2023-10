PESARO Primo obiettivo, difendere gli anziani, i bimbi più piccoli, le donne in gravidanza e le persone fragili con malattie croniche. E la raccomandazione principale è una sola: la vaccinazione aggiornata anti Covid va fatta insieme a quella influenzale, gratuitamente e per la strada più breve del proprio medico di famiglia. La doppia campagna d’autunno parte giovedì 12 ottobre e l’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino ha messo in moto la macchina organizzativa.

«È particolarmente indicata la co-somministrazione del nuovo vaccino aggiornato in arrivo anti-Sars-CoV-2/Covid-19 con quello contro l’influenza, fatte salve le eventuali valutazioni cliniche», mette in evidenza Augusto Liverani, direttore dell’unità operativa Igiene, Sanità pubblica e Prevenzione malattie infettive. «La profilassi - precisa Nadia Storti, direttore generale dell’Ast - è la forma più efficace di prevenzione del Covid e dell'influenza, rappresentando un mezzo sicuro per evitare la malattia, le complicazioni e i ricoveri in ospedale». Per la vaccinazione anti Covid si utilizzerà la «nuova formula aggiornata di vaccino a mRna monovalente Xbb 1.5 - spiega il dottor Liverani -, l’obiettivo è prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi della malattia nelle persone anziane e con elevata fragilità, nonché proteggere le donne in gravidanza e gli operatori che lavorano nel settore, sanitari e sociosanitari». Le dosi contro il virus possono essere somministrate dai medici e pediatri di famiglia, nelle farmacie che aderiscono alla campagna e anche negli ambulatori del servizio di Igiene e Sanità pubblica, fissando l’appuntamento attraverso il Cup Marche, il Centro unico di prenotazione.

Le categorie

Alle categorie fragili per età, categoria e condizione è raccomandato «un richiamo - aggiunge il direttore dell’unità operativa - con la formulazione aggiornata a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anti Covid o dall’ultima infezione. Di norma ha una valenza di 12 mesi. Anche per coloro che non sono mai stati vaccinati il ciclo primario di immunizzazione prevede una singola dose». In tandem, sempre a partire da giovedì, viene somministrato anche l’antinfluenzale. Sarà possibile vaccinarsi dal proprio medico o pediatra di famiglia e nelle farmacie che aderiscono alla campagna. Inoltre il servizio di Igiene e Sanità pubblica mette a disposizione i centri vaccinali, i distretti sanitari e i presidi ospedalieri. «L’influenza rappresenta un problema serio – fa notare Liverani -, le epidemie sono associate alle elevate morbilità (frequenza con la quale una malattia si manifesta) e mortalità. I casi gravi e le complicanze sono più diffusi naturalmente nelle persone fragili. Va ricordato che l'influenza e la polmonite sono classificate tra le prime 10 cause di morte in Italia».

La mappa

Ecco la mappa nella quale orientarsi. A Pesaro adulti e adolescenti possono vaccinarsi in via Nitti 33 (prenotazione allo 0721 424415 da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13) e i bambini in via Nanterre (prenotazione allo 0721 424606 da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13). Nella Casa della salute di Vallefoglia si prenota allo 0721 424814 lunedì dalle 12,30 alle 13,30 e mercoledì e giovedì dalle 11 alle 13. A Fano, in via Borsellino 4, prenotazione allo 0721 868986 da lunedì a venerdì dalle 12,30 alle 13,30. A Urbino in viale Comandino 21, prenotazione allo 0722 301716 da lunedì a giovedì dalle 10 alle 13, oppure in via da Montefeltro 45, prenotazione allo 0722 301516 lunedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 e mercoledì dalle 9 alle 11. Nell’Ospedale di comunità a Fossombrone, prenotazione allo 0721 721325 lunedì e venerdì dalle 12,30 alle 13,30 e martedì e giovedì dalle 13 alle 13,30. A Pergola in via Molino del Signore 4, prenotazione allo 0721 739725 mercoledì dalle 8,30 alle 12,30, oppure allo 0721 792515 lunedì e martedì dalle 12,30 alle 13,30 e mercoledì dalle 11 alle 13. A Cagli in via Flaminia 102, prenotazione allo 0721 792515 lunedì e martedì dalle 12,30 alle 13,30 e mercoledì dalle 11 alle 13. A Urbania in via Roma 54, prenotazione allo 0722 316715 mercoledì dalle 9,30 alle 10,30. Infine a Macerata Feltria in via Penserini 9, prenotazione allo 348 2298953 lunedì e venerdì dalle 12,30 alle 13,30. Miléna Bonaparte