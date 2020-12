Pesaro, i pazienti dimessi positivi al Covid saranno monitorati con la telemedicina per l’assistenza in casa

PESARO - Sono 45 al momento i pazienti positivi al Coronavirus che l’azienda ospedaliera Marche Nord ha preso in carico per monitorarne le condizioni con la telemedicina a casa. Si tratta di pazienti positivi da dimettere dal pronto soccorso e dai reparti di medicina sub intensiva.

Spiega il direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, anche presidente di Federsanità delle Marche: «La scelta nasce dall’esigenza di poter garantire la giusta assistenza ad ogni singolo cittadino, in maniera commisurata alla gravità del quadro clinico, con l’obiettivo di evitare ulteriori accessi in Pronto Soccorso e ricoveri ospedalieri inappropriati». I vantaggi di questo approccio, come sottolinea anche l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, sono molteplici: i controlli sono continuativi e si svolgono in tempo reale, evitando spostamenti inutili ai pazienti ma con la garanzia della continuità assistenziale. Questa modalità favorisce l’engagement del paziente e del caregiver, quindi il loro coinvolgimento concreto nel percorso di cura e monitoraggio. Il progetto è stato avviato da Mauro Luciani dell’Ingegneria Clinica ed Ict di Marche Nord, e prevede la partecipazione degli specialisti delle unità operative di Medicina Interna e Medicina d’Urgenza. Il servizio di telemonitoraggio è rivolto ai pazienti adulti positivi al Covid che necessitano di monitoraggio, ma con condizioni cliniche gestibili a domicilio e con capacità di utilizzare i dispositivi previsti nel kit: una volta arruolato il paziente, gli viene consegnato direttamente un tablet, pulsossimetro e termometro dotati di tecnologia bluetooth, e viene formato sull’utilizzo dei dispositivi. Il protocollo prevede la misurazione di alcuni parametri tra cui temperatura corporea, saturazione di ossigeno e frequenza cardiaca. I parametri vengono registrati ed i professionisti avvisati in caso di rilevazione di segni di “allarme”. Il medico contatta il paziente che gli è stato segnalato ed in base al quadro clinico evidenziato ed alla visita effettuata, potrà disporre la permanenza del soggetto a domicilio con eventuale modifica terapeutica, la prescrizione di prestazioni ambulatoriali di approfondimento diagnostico oppure il ricovero, con eventuale attivazione dei servizi di emergenza.

