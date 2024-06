FANO La sanità è il tema che ha condizionato di più la campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco. Un tema indotto perché il primo cittadino ha solo il ruolo nominale di autorità sanitaria locale mentre la competenza a organizzare e gestire il servizio sanitario è della Regione. Ma le carenze ei disservizi li subiscono i cittadini, perciò i candidati non hanno perso l'occasione per occuparsene.

Le attese regionali

In competizione ci sono Cristian Fanesi per il centrosinistra, Stefano Marchegiani per i progressisti e Luca Serfilippi per il centrodestra. La posta è alta perché il centrodestra (a guida Fratelli d'Italia) dopo aver conquistato quasi tutte le roccaforti rosse vuole mettere nella mappa regionale la bandierina anche sulla terza città delle Marche - dove in realtà ha già governato per 10 anni con Aguzzi - ritenendo più difficile espugnare la seconda (Pesaro).

La riprova l'ha data la presenza a Fano i giorni scorsi del presidente della Regione con il gotha ​​politico e di governo di FdI per sostenere Serfilippi. Acquaroli ha ribadito la colpa del centrosinistra di Ceriscioli e dei governi tecnici nazionali per la mancata programmazione sanitaria del decennio scorso, all'origine delle attuali carenze dei medici e delle criticità delle liste di attesa.

La risposta del Pd

Il Pd ha risposto con il colpo a effetto dell'arruolamento tra i candidati al consiglio comunale del primario che è vanto della sanità fanese sin dai tempi di Marche Nord: Cesare Magalotti, direttore della senologia, che bilancia (seppure parzialmente) con la mobilità attiva la falla dei fanesi che vanno a curarsi fuori regione. Magalotti ha denunciato che il Santa Croce non è più attraente come 7 anni fa (quando lui arrivò), i medici se ne vanno ed è sbagliata a suo avviso la pianificazione perché la qualità non si ottiene rafforzando gli ospedali periferici.

Per il resto la campagna elettorale non ha subito scossoni, una volta metabolizzata la divisione del campo largo per il disaccordo sulle primarie (svoltesi al cardiopalma con la vittoria decisa per tre voti).

Le diverse visioni

In sostanza, Fanesi, assessore uscente, attribuisce al centrosinistra il merito di una città resa più bella e funzionale per i servizi negli ultimi 10 anni; Marchegiani, che con il centrosinistra ha rotto, rivendica, alla guida di un'alleanza eterogenea imperniata sul M5S, la necessità di un governo volitivo, superando la logica del decidere di non decidere dell'ultimo decennio; Serfilippi intende cambiare passo promettendo rinnovamento e competenza con la catarsi dei 10 anni trascorsi dall'ultima giunta di centrodestra, di cui per 3 anni e mezzo fu assessore.

La vivacità del dibattito

Vivacità al dibattito l'ha data il tema del polo logistico spuntato in extremis nel Prg, sulle infrastrutture invece nessuna novità dopo la revoca dei 20 milioni di euro per la strada di Gimarra, che resta l'opera più cantierabile per cercare di recuperarli confermando l 'aura fortunata di Fanesi (che non ha pagato pegno per averli persi).

Il risultato più atteso è il ballottaggio visto che lo stesso Serfilippi ha protestato per il patto di potere per il secondo turno che avrebbero stretto i suoi avversari, dimostrando di non essere molto convinto nemmeno lui di vincere subito le elezioni.

La candidata per il consiglio