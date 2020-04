Weekend di Pasqua blindato nel Pesarese, posti di blocco contro i furbetti della scampagnata

Ultimo aggiornamento: 09:17

PESARO - Weekend pasquale blindato nella provincia di Pesaro per evitare che i furbetti della scampagnata o della prima tintarella approfittino delle temperature da maggio inoltrato per eludere le disposizioni del Dpcm che per l'emergenza Coronavirus impone di restare a casa tranne che nei pochi casi consentiti dalla legge. Pattuglie di carabinieri, polizia, vigili urbani, finanzieri ed esercito hanno presidiato le principali direttrici in particolare la statale 16 tra Pesaro e Fano, la zona del Cesano e delle Siligate al confine tra le province di Ancona e di Rimini, l'Urbinate, la Montelabbatese e la Fano-Grosseto. Controlli anche sulle spiagge e sul lungomare dove sono stati chiusi anche gli accessi alle ciclabili.LEGGI ANCHE:Diverse le segnalazioni giunte alle forze dell' ordine per persone che passeggiavano a Pesaro in zona mare mentre è stato riscontrato un traffico pressoche' azzerato sulle strade. Uno dei pochi episodi da "fuoriprogramma" che però poco c'entrava con il lockdown imposto, è accaduto nel pomeriggio di Pasqua nel quartiere Pantano dove sono arrivati i vigili del fuoco per aiutare una giovane coppia rimasta chiusa fuori sul balcone di casa, all'ultimo piano di un condominio, a causa della figlioletta di pochi anni che, giocando, ha girato la maniglia della porta finestra serrandola. I controlli proseguiranno con la stessa intensità anche nella giornata di Pasquetta.