Trasloco completato: palasport arrivederci, da domani ci si vaccina al bocciodromo

URBINO - Terminati i lavori al nuovo centro vaccinale di Urbino. Partenza immediata, già da domani. E’ la Direzione dell’Area Vasta 1 ad informare la cittadinanza. «Il Punto Vaccinale per la Popolazione (Pvp)» di Urbino, da domani, come detto, cambierà sede e sarà attivo presso il Bocciodromo Comunale di via Pablo Neruda 1, mentre il precedente Pvp del Pala “Carneroli” sarà definitivamente chiuso dalla stessa data.

Foschi soddisfatta

Gli appuntamenti di oggi sono stati spostati dunque a domani, 21 maggio, nella nuova sede «e i cittadini – scrive in un comunicato il Dirigente Claudio Montalbini dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Asur Marche – Area Vasta 1 - sono stati informati attraverso l’invio di un sms indicante data, ora e luogo. I cittadini prenotati nella vecchia sede dal 21 maggio in poi – continua il comunicato - riceveranno comunque un Sms di promemoria che indicherà la nuova sede vaccinale. Rimangono invariati la data e gli orari dell’appuntamento. Si precisa, infine, ulteriormente, che “Pvp di via Pablo Neruda 1 è l’unico attivo a Urbino. E’ fondamentale per una questione organizzativa meticolosa scaricare i moduli dal sito Asur e recarsi all’appuntamento per la vaccinazione con i documenti già compilati”. I moduli sono scaricabili al seguente link: https://www.asur.marche.it/web/portal/modulistica1. Sono state predisposte le aree di attesa, somministrazione e quindi osservazione post-somministrazione; lo stesso dicasi per la fase di check-in vaccinale. «Sono molto soddisfatta dalla celerità dei lavori dell’Amministrazione Comunale all’interno del bocciodromo ducale – sottolinea Elisabetta Foschi, assessore alla Sanità per il Comune urbinate – Da oggi i problemi rilevati al Palazzetto “Carneroli”, di viabilità e di spazi interni, saranno definitivamente cassati. Anche l’entrata e l’uscita non saranno nello stesso identico accesso ma differenziate. Tutto molto più ampio con la possibilità di parcheggiare in prossimità del bocciodromo. Le postazioni vaccinali potrebbero, se ce ne fosse la richiesta, essere aumentate. Sostenevo questo sito si dall’inizio ma, come più volte rimarcato, c’erano problemi di pavimentazione». Difficoltà risolte in men che non si dica dall’Amministrazione.

Oggi l’ultimo controllo

«Già da oggi – conferma l’assessore Foschi - prenderemo visione dell’allestimento e, magari, trovare soluzioni o ultime rifiniture, completare pulizia e sanificazione e chiarirci eventuali dubbi che potrebbero insorgere con l’ispezione definitiva. Per domani il centro sarà aperto e potrà iniziare ad accogliere la vaccinazione di massa, che oggi si configura quale unica via di uscita per superare nel più breve tempo l’attuale situazione emergenziale causata dalla pandemia». Assessore è sopraggiunto anche il suo turno di inoculazione. «Prenotato ieri appena dato il via al gruppo 40/49 anni. Mi vaccinerò il 15 giugno». Bene, noi saremo là a foto-testimoniare. «Purchè non si intralci il lavoro degli operatori».

