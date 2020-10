Mascherine, alcol fuori dai locali e schiamazzi: pioggia di multe sulla movida universitaria del giovedì

URBINO - Pioggia di multe. La movida universitaria del giovedì sera a Urbino sotto la lente dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Urbino, unitamente alle altre Forze di Polizia,.

Numerose anche le infrazioni contestate nella circostanza, alcune per il mancato utilizzo delle mascherine rese obbligatorie dalle misure attualmente in vigore per il contenimento del contagio da coronavirus, altre per l’inosservanza del regolamento comunale inerente il consumo e il trasporto di bevande alcoliche fuori dalle pertinenze dei locali, ed infine per il disturbo del riposo delle persone provocato da schiamazzi ed urla.

Tante sono state le presenze di persone arrivate anche dai comuni limitrofi a Urbino e da altre Provincie, come quelle di Ancona, Fermo, Macerata e Rimini ed addirittura da San Marino.

