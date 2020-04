Arrivano medici e infermieri: un nuovo reparto "filtro" per rendere l'ospedale "No Covid"

URBINO - Dalle parole ai fatti. L’ospedale di Urbino da lunedì attiverà un nuovo reparto che fungerà da filtro anti-covid. Sarà creato all’interno della vecchia Chirurgia, dove era stato aperto nelle concitate settimane scorse il Murg: lì si effettueranno tamponi a chi si recherà per una emergenza e avrà bisogno di un ricovero non programmato. Sarà il primo passo verso il ritorno alla normalità. «La volontà è chiara ma dobbiamo essere concreti - spiega il direttore sanitario, il dottor Andrea Cani -. Il 118 non ci porterà più utenti covid-19 ma spontaneamente e inconsapevolmente questi possono presentarsi e noi non possiamo chiudere le porte in faccia. Sappiamo bene che dovremo convivere per altri mesi con questa possibilità, la dinamica della diffusione è ancora tutta da vedere. Ci sono pazienti non trasportabili, altri con urgenze chirurgiche. L’obiettivo è quello di tenerli in ambienti separati, senza sovrapposizioni, per farli poi andare in ospedali covid-19».

Il nuovo reparto dovrebbe avere 7 posti letto. All’interno ci dovrebbero lavorare nuovi infermieri, con contratto co.co.co, assunti da Area vasta 1. La speranza è che si riescano ad osservare i criteri Als (minimo tre operatori a turno). Per il resto sarà impiegato personale già utilizzato per l’emergenza. «Ma ora lo farà solo in quel reparto: il personale c’è ed è definito. Però - annuncia Cani - prenderemo anche due nuovi medici e uno per medicina d’urgenza. La Regione ci ha dato risorse e la possibilità normativa per fare contratti anche a chi deve terminare la specializzazione».

